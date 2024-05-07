Расписание трех пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, изменится в мае. Об этом сообщает пресс-служба компания «Содружество».

По техническим причинам 11 мая внесут корректировки в график движения поезда №6469 сообщением Арск – Албаба. До станции Ходяшево он будет следовать по действующему расписанию. Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов. Прибытие в Албабу запланировано на 9.18 – на пять минут позже.

Кроме того, 12 мая по измененному расписанию будут ходить две электрички. Так, поезд №6749/6750 Ижевск – Нижнекамск до станции Ижбобья проследует по действующему расписанию, а затем – измененному до Круглого Поля. А от станции Круглое Поле снова пойдет по действующему расписанию.

Поезд №6757/6758 Нижнекамск – Ижевск отправится со станции Нижнекамск в 16.36 и до станции Терси будет следовать по обновленному времени. От станции Терси график будет стандартным. «В расписании указано местное время», – отметили в пресс-службе.