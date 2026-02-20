Расписание трех электричек Казань – Аэропорт изменится с 1 марта

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Расписание трех пригородных поездов сообщением Казань – Аэропорт – Казань изменится с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Электричка №6710 отправится со станции Казань в 18.03 – на семь минут раньше. Прибытие на станцию Аэропорт запланировано в 18.32.

Поезд №6711 со станции Аэропорт отправится в 18.41 – на восемь минут раньше. Он будет в Казани в 19.11.

Пригородный поезд №6720 отправится из Казани позже на одну минуту – в 18.40, а прибудет на станцию Аэропорт в 19.10.