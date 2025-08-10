news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 10 августа 2025 09:11

Расписание соревнований заключительного дня Чемпионата России по легкой атлетике

Читайте нас в
Телеграм
Расписание соревнований заключительного дня Чемпионата России по легкой атлетике
Фото: “Татар-Информ» / Владимир Соловьев

Сегодня в Казани пройдет завершающий день Чемпионата России по легкой атлетике.

Все соревнования на Центральном стадионе пройдут во второй половине дня.

Расписание соревнований по легкой атлетике 10 августа:

  • 16:30 - Метание молота ФИНАЛ Ж
  • 16:35 - Бег 200 м Полуфиналы Ж
  • 16:50 - Бег 200 м Полуфиналы М
  • 17:00 - Прыжок с шестом ФИНАЛ Ж
  • 17:10 - Бег 110 м с/б Полуфиналы М
  • 17:30 - Бег 100 м с/б Полуфиналы Ж
  • 17:30 - Прыжок в высоту ФИНАЛ М
  • 17:50 - Бег 1500 м ФИНАЛ М
  • 18:00 - Бег 1500 м ФИНАЛ Ж
  • 18:00 - Метание молота ФИНАЛ М
  • 18:00 - Тройной прыжок ФИНАЛ Ж
  • 16:40 - Церемония награждения (10 000 м ходьба Ж)
  • 18:15 - Бег 200 м ФИНАЛ Ж
  • 18:18 - Церемония награждения (молот Ж)
  • 18:25 -Бег 200 м ФИНАЛ М
  • 18:40 - Эстафета 4х400 м ФИНАЛ Ж
  • 18:50 - Эстафета 4х400 м ФИНАЛ М
  • 19:05 - Бег 100 м с/б ФИНАЛ Ж
  • 19:20 - Бег 110 м с/б ФИНАЛ М
  • 19:30 - Ходьба 10 000 м ФИНАЛ М
  • 19:35 - Церемония награждения (4х4)
  • 20:20 - Церемония награждения (шест Ж, 200 м МЖ, тройной Ж, молот М, высота М, 100 м с/б Ж, 110 м с/б М, 10 000 м ходьба М)

Фото: “Татар-Информ» / Владимир Соловьев

После окончания всех соревнований на стадионе пройдёт торжественная Церемония закрытия чемпионата.

Напомним, состязания в столице Татарстана проходят с 7 по 10 августа.

#легкая атлетика #Казань #чемпионат россии по легкой атлетике
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Угроза атаки БПЛА объявлена в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге

Угроза атаки БПЛА объявлена в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге

9 августа 2025
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения из-за беспилотной опасности

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения из-за беспилотной опасности

9 августа 2025