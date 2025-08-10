Расписание соревнований заключительного дня Чемпионата России по легкой атлетике

Фото: “Татар-Информ» / Владимир Соловьев

Сегодня в Казани пройдет завершающий день Чемпионата России по легкой атлетике.

Все соревнования на Центральном стадионе пройдут во второй половине дня.

Расписание соревнований по легкой атлетике 10 августа:

16:30 - Метание молота ФИНАЛ Ж

16:35 - Бег 200 м Полуфиналы Ж

16:50 - Бег 200 м Полуфиналы М

17:00 - Прыжок с шестом ФИНАЛ Ж

17:10 - Бег 110 м с/б Полуфиналы М

17:30 - Бег 100 м с/б Полуфиналы Ж

17:30 - Прыжок в высоту ФИНАЛ М

17:50 - Бег 1500 м ФИНАЛ М

18:00 - Бег 1500 м ФИНАЛ Ж

18:00 - Метание молота ФИНАЛ М

18:00 - Тройной прыжок ФИНАЛ Ж

16:40 - Церемония награждения (10 000 м ходьба Ж)

18:15 - Бег 200 м ФИНАЛ Ж

18:18 - Церемония награждения (молот Ж)

18:25 -Бег 200 м ФИНАЛ М

18:40 - Эстафета 4х400 м ФИНАЛ Ж

18:50 - Эстафета 4х400 м ФИНАЛ М

19:05 - Бег 100 м с/б ФИНАЛ Ж

19:20 - Бег 110 м с/б ФИНАЛ М

19:30 - Ходьба 10 000 м ФИНАЛ М

19:35 - Церемония награждения (4х4)

20:20 - Церемония награждения (шест Ж, 200 м МЖ, тройной Ж, молот М, высота М, 100 м с/б Ж, 110 м с/б М, 10 000 м ходьба М)

После окончания всех соревнований на стадионе пройдёт торжественная Церемония закрытия чемпионата.

Напомним, состязания в столице Татарстана проходят с 7 по 10 августа.