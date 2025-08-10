Расписание соревнований заключительного дня Чемпионата России по легкой атлетике
Сегодня в Казани пройдет завершающий день Чемпионата России по легкой атлетике.
Все соревнования на Центральном стадионе пройдут во второй половине дня.
Расписание соревнований по легкой атлетике 10 августа:
- 16:30 - Метание молота ФИНАЛ Ж
- 16:35 - Бег 200 м Полуфиналы Ж
- 16:50 - Бег 200 м Полуфиналы М
- 17:00 - Прыжок с шестом ФИНАЛ Ж
- 17:10 - Бег 110 м с/б Полуфиналы М
- 17:30 - Бег 100 м с/б Полуфиналы Ж
- 17:30 - Прыжок в высоту ФИНАЛ М
- 17:50 - Бег 1500 м ФИНАЛ М
- 18:00 - Бег 1500 м ФИНАЛ Ж
- 18:00 - Метание молота ФИНАЛ М
- 18:00 - Тройной прыжок ФИНАЛ Ж
- 16:40 - Церемония награждения (10 000 м ходьба Ж)
- 18:15 - Бег 200 м ФИНАЛ Ж
- 18:18 - Церемония награждения (молот Ж)
- 18:25 -Бег 200 м ФИНАЛ М
- 18:40 - Эстафета 4х400 м ФИНАЛ Ж
- 18:50 - Эстафета 4х400 м ФИНАЛ М
- 19:05 - Бег 100 м с/б ФИНАЛ Ж
- 19:20 - Бег 110 м с/б ФИНАЛ М
- 19:30 - Ходьба 10 000 м ФИНАЛ М
- 19:35 - Церемония награждения (4х4)
- 20:20 - Церемония награждения (шест Ж, 200 м МЖ, тройной Ж, молот М, высота М, 100 м с/б Ж, 110 м с/б М, 10 000 м ходьба М)
После окончания всех соревнований на стадионе пройдёт торжественная Церемония закрытия чемпионата.
Напомним, состязания в столице Татарстана проходят с 7 по 10 августа.