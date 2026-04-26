26 апреля 2026 14:12

«Спартак» - НН, «Зенит» - «Ахмат». Расписание сегодняшнего дня 27-го тура РПЛ

Фото: spartak.com

В воскресенье, 26 апреля, пройдут четыре встречи чемпионата России по футболу в рамках 27-го тура Премьер-Лиги.

Полный список матчей (время московское):

· 14:00 — «Пари Нижний Новгород» против московского «Спартака»
· 17:00 — «Краснодар» примет махачкалинское «Динамо»
· 17:00 — московское «Динамо» сыграет с «Сочи»
· 19:30 — «Зенит» встретится с «Ахматом»

Положение команд перед туром:
Лидирует «Краснодар» (57 очков), на втором месте — «Зенит» (56 очков), третий — «Локомотив» (49). В зоне вылета: «Сочи» (16-е место, 18 очков) и «Пари НН» (15-е место, 22 очка).

