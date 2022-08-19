Расписание: сборная Татарстана выступит на Спартакиаде по хоккею на траве в Казани

Первая Всероссийская спартакиада по хоккею на траве пройдет в Казани с 20 по 29 августа. Матчи состоятся в Центра хоккея на траве.

В мужском турнире примут участие 10 сборных: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область, Ростовская область, Самарская область, Свердловская область, Тульская область, Республика Крым, Республика Татарстан.

В соревнованиях женщин медали Спартакиады разыграют также 10 команд: Москва, Санкт-Петербург, Алтайский край, Краснодарский край, Пермский край, Московская область, Свердловская область, Ростовская область, Республика Крым, Республика Татарстан.

Команду Татарстана представят игроки казанских ведущих клубов: мужской команды «Динамо-Ак Барс» и женской команды «Ак Барс-Динамо».

Первые игры Спартакиады начнутся 21 августа: в 10.00 — у женщин и в 12.00 — у мужчин. Женская сборная Татарстана первую встречу проведет в 14.00 с командой Краснодарского края (на 1 поле), мужская сборная РТ в 16.00 (также на 1 поле) примет хоккеистов Крыма.

Решающие поединки пройдут 28 августа. Матчи за бронзу запланированы на 10.00 и 12.00. Финальные игры начнутся в 14.00 у женщин и в 16.00 у мужчин.