Расписание пригородных поездов изменится в связи с празднованием Дня народного единства

График движения нескольких пригородных поездов изменится в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Поезда сообщением Набережные Челны — Бугульма — Набережные Челны будут назначены 6 ноября. Пятого ноября они выводятся из расписания.

Кроме того, 6 ноября будет назначен поезд из Казани в Ульяновск, а электричку Казань — Бурундуки выведут из расписания. Седьмого ноября вводится поезд из Ульяновска в Казань, а электричка Бурундуки — Казань ходить не будет.

Помимо прочего, увеличится составность пригородных поездов сообщением Казань — Ижевск — Казань, Казань — Нижний Новгород — Казань и Ижевск — Нижнекамск — Ижевск.