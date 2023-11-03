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Руc Тат
Общество 3 ноября 2023 14:20

Расписание пригородных поездов изменится в связи с празднованием Дня народного единства

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График движения нескольких пригородных поездов изменится в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Поезда сообщением Набережные Челны — Бугульма — Набережные Челны будут назначены 6 ноября. Пятого ноября они выводятся из расписания.

Кроме того, 6 ноября будет назначен поезд из Казани в Ульяновск, а электричку Казань — Бурундуки выведут из расписания. Седьмого ноября вводится поезд из Ульяновска в Казань, а электричка Бурундуки — Казань ходить не будет.

Помимо прочего, увеличится составность пригородных поездов сообщением Казань — Ижевск — Казань, Казань — Нижний Новгород — Казань и Ижевск — Нижнекамск — Ижевск.

#расписание электричек
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