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Расписание пригородных поездов изменится в связи с празднованием Дня народного единства
График движения нескольких пригородных поездов изменится в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Поезда сообщением Набережные Челны — Бугульма — Набережные Челны будут назначены 6 ноября. Пятого ноября они выводятся из расписания.
Кроме того, 6 ноября будет назначен поезд из Казани в Ульяновск, а электричку Казань — Бурундуки выведут из расписания. Седьмого ноября вводится поезд из Ульяновска в Казань, а электричка Бурундуки — Казань ходить не будет.
Помимо прочего, увеличится составность пригородных поездов сообщением Казань — Ижевск — Казань, Казань — Нижний Новгород — Казань и Ижевск — Нижнекамск — Ижевск.
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