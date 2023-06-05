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Расписание электричек из Кизнера и Ижевска в Казань изменится на два дня
Расписание пригородных поездов сообщением Кизнер – Казань и Казань – Ижевск изменится 7 и 10 июня по техническим причинам, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Поезд №6925 из Кизнера в Казань отправится на 20 минут позже – в 20.48. Электричка прибудет на станцию Казань тоже на 20 минут позже – в 22.45. «Изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования», – отметили в пресс-службе.
Поезд №6926/6936 из Казани в Ижевск отправится в 16.14 и до станции Сосновка будет следовать по действующему расписанию. Остановка в Сосновке увеличена до 18 минут, поэтому далее изменения коснутся всех остановочных пунктов. В Ижевск электричка прибудет в 23.20 – на 15 минут позже.
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