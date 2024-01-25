Расписание поездов из Казани в Нижний Новгород изменится с 1 февраля

Расписание пригородных поездов сообщением Казань — Нижний Новгород изменится с 1 февраля. По техническим причинам будет сокращено время их стоянок, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«На станциях Зеленый Дол, Свияжск, Канаш, Вурнары, Шумерля, Княжиха, Пильна, Сергач, Перевозская, Арзамас-2 стоянка составит 30 секунд», — говорится в сообщении.

Время отправления и прибытия поездов на эти станции также изменится. При этом время отправления из Казани и прибытия в Нижний Новгород останется прежним.