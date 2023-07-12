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Общество 12 июля 2023 21:15

Расписание поездов из Казани в Бурундуки и Ульяновск изменится с 17 июля

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Расписание пригородных поездов сообщением Казань – Бурундуки и Казань – Ульяновск изменится с 17 июля, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Расписание электрички № 6749 из Казани в Бурундуки, курсирующей с понедельника по четверг, меняется по техническим причинам. До станции Каратун поезд будет следовать по действующему графику, а затем изменения коснутся всех остановочных пунктов. На станцию Бурундуки он прибудет в 17.35 – на три минуты раньше.

Электричка №6751/6753 из Казани в Ульяновск по пятницам, субботам и воскресеньям до станции Каратун будет ходить по действующему расписанию. Изменения движения коснутся всех остановочных пунктов до станции Цильна, а после поезд вновь будет следовать по расписанию.

#расписание электричек
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