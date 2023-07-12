Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Расписание поездов из Казани в Бурундуки и Ульяновск изменится с 17 июля
Расписание пригородных поездов сообщением Казань – Бурундуки и Казань – Ульяновск изменится с 17 июля, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Расписание электрички № 6749 из Казани в Бурундуки, курсирующей с понедельника по четверг, меняется по техническим причинам. До станции Каратун поезд будет следовать по действующему графику, а затем изменения коснутся всех остановочных пунктов. На станцию Бурундуки он прибудет в 17.35 – на три минуты раньше.
Электричка №6751/6753 из Казани в Ульяновск по пятницам, субботам и воскресеньям до станции Каратун будет ходить по действующему расписанию. Изменения движения коснутся всех остановочных пунктов до станции Цильна, а после поезд вновь будет следовать по расписанию.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»