Расписание поездов из Казани в Бурундуки и Ульяновск изменится с 17 июля

Расписание пригородных поездов сообщением Казань – Бурундуки и Казань – Ульяновск изменится с 17 июля, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Расписание электрички № 6749 из Казани в Бурундуки, курсирующей с понедельника по четверг, меняется по техническим причинам. До станции Каратун поезд будет следовать по действующему графику, а затем изменения коснутся всех остановочных пунктов. На станцию Бурундуки он прибудет в 17.35 – на три минуты раньше.

Электричка №6751/6753 из Казани в Ульяновск по пятницам, субботам и воскресеньям до станции Каратун будет ходить по действующему расписанию. Изменения движения коснутся всех остановочных пунктов до станции Цильна, а после поезд вновь будет следовать по расписанию.