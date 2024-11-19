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Расписание поезда Ижевск — Казань изменится в ноябре
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Расписание пригородного поезда сообщением Ижевск — Казань изменится с 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«Со станции Ижевск поезд № 6935/6925 отправится в 18.05 по местному времени», — говорится в сообщении.
Электричка будет прибывать на станцию Казань в 22.21.
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