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Общество 19 ноября 2024 19:10

Расписание поезда Ижевск — Казань изменится в ноябре

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Расписание пригородного поезда сообщением Ижевск — Казань изменится с 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Со станции Ижевск поезд № 6935/6925 отправится в 18.05 по местному времени», — говорится в сообщении.

Электричка будет прибывать на станцию Казань в 22.21.

#расписание электричек
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