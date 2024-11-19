Расписание поезда Ижевск — Казань изменится в ноябре

Расписание пригородного поезда сообщением Ижевск — Казань изменится с 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Со станции Ижевск поезд № 6935/6925 отправится в 18.05 по местному времени», — говорится в сообщении.

Электричка будет прибывать на станцию Казань в 22.21.