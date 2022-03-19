Расписание плей-офф КХЛ: «Трактор» примет «Салават Юлаев», ЦСКА сыграет с «Динамо»

Челябинский «Трактор» примет на своем льду уфимский «Салават Юлаев» во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ. Начало игры в 14:30 по московскому времени.

17 марта башкирский клуб одержал победу (1:0) в первом матче против «Трактора». Счет в серии 1-0 в пользу «Салавата Юлаева».

Напомним, что «Трактор» в первом раунде Кубка Гагарина в четырех матчах (4-0) обыграл нижнекамский «Нефтехимик». А уфимский клуб в пяти играх (4-1) оказался сильнее новосибирской «Сибири».

Также сегодня в Москве пройдет второй матч серии плей-офф в Западной конференции между местным ЦСКА и «Динамо». Начало игры в 17:00 по московскому времени. В первой игре противостояния сильнее оказались «армейцы» (3:2). Счет в серии 1-0.

Все серии продлятся до четырех побед одной из команд.