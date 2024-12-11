Расписание: Петросян, Муравьева и Фролова выступят на ЧР по фигурному катанию

фото: скриншот видеотрансляции

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря. Спортсмены выступят в мужском и женском одиночных разрядах. А также в парном катании и танцах на льду.

Произвольные программы фигуристы в мужском и женском разрядах представят в субботу 21 декабря. Мужчины выйдут на лед в 11:45, а женщины в 15:00 по московскому времени.

Показательные выступления запланированы на 10:30 22 декабря.

Публикуем полное расписание прокатов чемпионата России по всем дисциплинам. А также состав участников.

Расписание:

19 декабря, четверг

10:00 Танцы на льду, ритм-танец

12:30 Пары, короткая программа

15:30 Мужчины, короткая программа

20 декабря, пятница

10:15 Танцы на льду, произвольный танец

13:00 Пары, произвольная программа

15:30 Женщины, короткая программа

21 декабря, суббота

11:45 Мужчины, произвольная программа

15:00 Женщины, произвольная программа

22 декабря, воскресенье

10:30 Показательные выступления

Состав участников

Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Яна Битюшкова, Софья Важнова, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Софья Муравьёва, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Иван Попов, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Михаил Терновский, Николай Угожаев, Григорий Фёдоров.

Спортивные пары: Дарья Андреева/Александр Акимов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Танцы на льду: Дарья Савкина/Александр Вахнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артём Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Тютюнина/Матвей Грачёв, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.