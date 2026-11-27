Фото: пресс-служба Федерации лыжных гонок РТ

В финском городе Рука начинается первый этап нового сезона Кубка мира по лыжным гонкам. Сезон продлится до 22 марта 2027 года, а в статусе действующих обладателей Большого хрустального глобуса к новым стартам подходят норвежец Йоханнес Клебо и американка Джессика Диггинс (завершившая карьеру после триумфального прошлого сезона).

Расписание гонок первого дня (27 ноября, время московское)

В пятницу спортсмены разыграют первые медали сезона в индивидуальных гонках на 10 км классическим стилем:

12:30 — индивидуальная гонка, 10 км (классический стиль, женщины);

15:00 — индивидуальная гонка, 10 км (классический стиль, мужчины).

На первом этапе в Финляндии в нейтральном статусе выступят четверо российских спортсменов, которые уже находились в странах ЕС на предсезонной подготовке. В сегодняшних «разделках» на старт выйдут трое из них:

Наталья Терентьева (Непряева) получила 30-й стартовый номер и уйдет на дистанцию в 12:45 мск;

Дарья Непряева стартует под 44-м номером в 12:52 мск;

Савелий Коростелёв заявлен под 54-м номером и начнет мужскую гонку в 15:27 мск.

Кроме того, к соотечественникам на этапе в Руке присоединится Сергей Волков — он примет участие в воскресном масс-старте на 20 км свободным стилем. Остальные российские лыжники, ранее включенные в заявку сборной на стартовые этапы (16 спортсменов по итогам отбора в Ханты-Мансийске), пропустили этап из-за введенных в ноябре ограничений Финляндии на въезд для граждан РФ.