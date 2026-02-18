news_header_top
Расписание Олимпиады — 2026 на 18 февраля: четвертьфиналы в хоккее, финалы в шорт-треке

Фото: vk.com/russianskatingunion

В среду, 18 февраля, на XXV зимних Олимпийских играх в Италии пройдет очередной соревновательный день.

Биатлон
16:45 Женщины. Эстафета 4х6 км

Горнолыжный спорт
12:00 Женщины. Слалом. Первая попытка
15:30 Женщины. Слалом. Вторая попытка

Керлинг
11:05 Женщины, 10-й тур, несколько матчей
16:05 Мужчины, 11-й тур, несколько матчей
21:05 Женщины, 11-й тур, несколько матчей

Лыжные гонки
11:45 Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Квалификация
12:15 Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация
13:45 Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Финал
14:15 Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

Сноуборд
12:00 Женщины. Акробатика. Квалификация
15:00 Женщины. Акробатика. Финал 1
16:00 Женщины. Акробатика. Финал 2

Шорт-трек
22:15 Мужчины. 500 м 1/4 финала
22:42 Мужчины. 500 м 1/2 финала
22:50 Женщины. Эстафета 3000 м Финал
23:24 Мужчины. 500 м Финал

Хоккей 1/4 финала
14:10 Словакия – Германия
18:40 Канада – Чехия
20:10 Финляндия – Швейцария
23:10 США – Швеция

