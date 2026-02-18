Расписание Олимпиады — 2026 на 18 февраля: четвертьфиналы в хоккее, финалы в шорт-треке

Фото: vk.com/russianskatingunion

В среду, 18 февраля, на XXV зимних Олимпийских играх в Италии пройдет очередной соревновательный день.

Биатлон

16:45 Женщины. Эстафета 4х6 км

Горнолыжный спорт

12:00 Женщины. Слалом. Первая попытка

15:30 Женщины. Слалом. Вторая попытка

Керлинг

11:05 Женщины, 10-й тур, несколько матчей

16:05 Мужчины, 11-й тур, несколько матчей

21:05 Женщины, 11-й тур, несколько матчей

Лыжные гонки

11:45 Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Квалификация

12:15 Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация

13:45 Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Финал

14:15 Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

Сноуборд

12:00 Женщины. Акробатика. Квалификация

15:00 Женщины. Акробатика. Финал 1

16:00 Женщины. Акробатика. Финал 2

Шорт-трек

22:15 Мужчины. 500 м 1/4 финала

22:42 Мужчины. 500 м 1/2 финала

22:50 Женщины. Эстафета 3000 м Финал

23:24 Мужчины. 500 м Финал

Хоккей 1/4 финала

14:10 Словакия – Германия

18:40 Канада – Чехия

20:10 Финляндия – Швейцария

23:10 США – Швеция