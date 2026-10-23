Расписание нескольких электричек в Татарстане изменится с 25 октября

График движения нескольких пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, изменится с 25 октября, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Так, с 25 октября поезд № 7123 Кизнер – Казань будет отправляться в 9.32 – на три минуты раньше. В Казань он прибудет в 11.31 – на 21 минуту раньше.

Пригородный поезд № 7125 Кизнер – Казань с 27 ноября будет отправляться в 20.15 – на четыре минуты раньше. Прибытие в столицу Татарстана запланировано в 22.09 – на 11 минут раньше.

Кроме того, с 27 ноября электричка № 6706 Казань – Аэропорт начнет отправляться на 19 минут позже – в 12.50. Она будет прибывать на станцию Аэропорт также на 19 минут позже – в 13.19.

Поезд № 6705 Аэропорт – Казань начнет отправляться в 12.06 – на 35 минут позже. И прибудет в Казань позже на 35 минут – в 12.35.

Изменения от одной до десяти минут произошли в графике движения поездов сообщением Арск – Албаба, Свияжск – Казань, Казань – Сосновка, Казань – Арск, Казань – Кизнер, Вятские Поляны – Казань, Казань – Кукмор, Казань – Ульяновск – Казань, Бурундуки – Казань – Бурундуки, Нижнекамск – Ижевск.