Расписание матчей: сегодня стартует 29 тур чемпионата России по футболу
Сегодня в России стартует предпоследний тур чемпионата РПЛ сезона 2021/2022.
Чемпионом России досрочно стал питерский «Зенит», который в этом туре в Москве встретится со «Спартаком». Матч пройдет в Москве в воскресенье в 16:00.
«Динамо» и «Сочи» ведут борьбу за второе место в турнирной таблице, имея по 52 очка после 28 матчей. Сочинцы на своем поле откроют сегодня 29 тур матчем против «Нижнего Новгорода», который ведет борьбу за выживание в РПЛ. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. А «Динамо» сыграет на выезде с «Локомотивом». Московское дерби пройдет 14 мая в 16:00.
Острая борьба на финише чемпионата России ведется за выживание в нижней части турнирной таблице. Казанский «Рубин» в воскресенье сыграет в Екатеринбурге с прямым конкурентом по турнирной таблице «Уралом». Игра начнется в 14:00 по московскому времени. «Химки» сыграют на выезде против «Ростова» 14 мая в 16:30, а «Уфа» примет на своем поле тульский «Арсенал».
В предпоследнем туре чемпионата также сыграют «Ахмат» против «Крыльев Советов» в Грозном. А «Краснодар» примет ЦСКА.
Расписание матчей:
Пятница, 13 мая
«Сочи» – «Нижний Новгород» - 19:00, Сочи
Суббота 14 мая
«Уфа» – «Арсенал» - 14:00, Уфа
«Локомотив» – «Динамо» - 16:00, Москва
«Ростов» - «Химки» - 16:30, Ростов-на-Дону
«Ахмат» – «Крылья Советов» 19:00, Грозный
Воскресенье
«Урал» – «Рубин» 14:00, Екатеринбург
«Спартак» – «Зенит» 16:00, Москва
«Краснодар» – ЦСКА 19:00, Краснодар