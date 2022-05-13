Расписание матчей: сегодня стартует 29 тур чемпионата России по футболу

Сегодня в России стартует предпоследний тур чемпионата РПЛ сезона 2021/2022.

Чемпионом России досрочно стал питерский «Зенит», который в этом туре в Москве встретится со «Спартаком». Матч пройдет в Москве в воскресенье в 16:00.

«Динамо» и «Сочи» ведут борьбу за второе место в турнирной таблице, имея по 52 очка после 28 матчей. Сочинцы на своем поле откроют сегодня 29 тур матчем против «Нижнего Новгорода», который ведет борьбу за выживание в РПЛ. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. А «Динамо» сыграет на выезде с «Локомотивом». Московское дерби пройдет 14 мая в 16:00.

Острая борьба на финише чемпионата России ведется за выживание в нижней части турнирной таблице. Казанский «Рубин» в воскресенье сыграет в Екатеринбурге с прямым конкурентом по турнирной таблице «Уралом». Игра начнется в 14:00 по московскому времени. «Химки» сыграют на выезде против «Ростова» 14 мая в 16:30, а «Уфа» примет на своем поле тульский «Арсенал».

В предпоследнем туре чемпионата также сыграют «Ахмат» против «Крыльев Советов» в Грозном. А «Краснодар» примет ЦСКА.

Расписание матчей:

Пятница, 13 мая

«Сочи» – «Нижний Новгород» - 19:00, Сочи

Суббота 14 мая

«Уфа» – «Арсенал» - 14:00, Уфа

«Локомотив» – «Динамо» - 16:00, Москва

«Ростов» - «Химки» - 16:30, Ростов-на-Дону

«Ахмат» – «Крылья Советов» 19:00, Грозный

Воскресенье

«Урал» – «Рубин» 14:00, Екатеринбург

«Спартак» – «Зенит» 16:00, Москва

«Краснодар» – ЦСКА 19:00, Краснодар