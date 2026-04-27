Расписание матчей РПЛ 27 апреля

Сегодня состоится заключительный матч 27‑го тура Мир Российской Премьер‑Лиги сезона‑2025/2026.

Встреча пройдёт в Калининграде, начало — в 20:00 по московскому времени. Соперниками станут «Балтика» и «Акрон».

После 27 сыгранных матчей лидирует «Краснодар» — в активе команды 60 очков. На втором месте располагается «Зенит» (59 очков). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (49 очков).

В зоне вылета (15‑е место) находится «Пари Нижний Новгород» с 22 очками, на последней, 16‑й строчке — «Сочи» (18 очков).

Матч «Балтика» — «Акрон» не повлияет на положение лидирующей тройки, но может изменить расклады в середине и нижней части турнирной таблицы.