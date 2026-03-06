Расписание матчей КХЛ на 6 марта: «Металлург» против «Авто», ЦСКА принимает «Трактор»

Фото: metallurg.ru

В Континентальной хоккейной лиге сегодня, 6 марта, состоятся очередные матчи регулярного чемпионата. Болельщиков ожидает несколько интересных противостояний с участием лидеров Восточной и Западной конференций.

Действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» встретится на своем льду с екатеринбургским «Автомобилистом». Московский ЦСКА примет челябинский «Трактор». Омичи из «Авангарда» проведут гостевой матч в Сочи против местного клуба.

Время начала всех игр — московское. Расписание позволяет болельщикам следить за ходом борьбы за попадание в плей-офф и итоговое распределение мест в таблице.