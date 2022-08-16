Расписание матчей: «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют на Кубке TANECO в Казани

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют на предсезонном турнире Кубок TANECO. Матчи пройдут в Казани с 26 по 29 августа.

Помимо команды Олега Знарка и уфимцев, в турнире будут участвовать ярославский «Локомотив» и нижнекамский «Нефтехимик». Турнир пройдёт в формате группового этапа, его победитель будет определён по проценту набранных очков от максимально возможного.

В прямом эфире матчи будут транслироваться на телеканалах КХЛ ТВ, «ТНВ» и «ТНВ-Планета».

Расписание матчей Кубка TANECO 2022:

26 августа, пятница

13:00. «Салават Юлаев» – «Нефтехимик»

19:00. «Ак Барс» – «Локомотив»

27 августа, суббота

17:00. «Ак Барс» – «Нефтехимик»

28 августа, воскресенье

13:00. «Локомотив» – «Салават Юлаев»

29 августа, понедельник

16:30. «Ак Барс» – «Салават Юлаев»