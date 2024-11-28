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Расписание электрички Кизнер — Казань изменится с 29 ноября
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Расписание пригородного поезда сообщением Кизнер — Казань изменится с 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«До ввода нового графика по техническим причинам изменится расписание поезда № 6925», — говорится в сообщении.
Со станции Кизнер электричка отправится по действующему графику в 20.30 по местному времени. В Казань поезд прибудет в 22.27 — на шесть минут позже.
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