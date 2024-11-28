news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 28 ноября 2024 20:06

Расписание электрички Кизнер — Казань изменится с 29 ноября

Скопировать ссылку

Расписание пригородного поезда сообщением Кизнер — Казань изменится с 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«До ввода нового графика по техническим причинам изменится расписание поезда № 6925», говорится в сообщении.

Со станции Кизнер электричка отправится по действующему графику в 20.30 по местному времени. В Казань поезд прибудет в 22.27 на шесть минут позже.

#расписание пригородных поездов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100