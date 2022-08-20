Расписание электрички из Свияжска в Казань изменится на три дня

Порядок курсирования пригородного поезда сообщением Свияжск – Казань изменится на три дня – 27 августа, 4 и 10 сентября, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«По техническим причинам пригородный поезд №6356 из Свияжска в Казань будет отправляться на четыре минуты раньше», – говорится в сообщении.

В частности, электричка со станции Свияжск отправится в 12.27, затем проедет остановочный пункт 753 км (12.32 – 12.33), Пост Волга (12.38 – 12.39). А далее поезд будет следовать по действующему расписанию.