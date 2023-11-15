Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Расписание электрички из Казани в Кукмор изменится с 17 ноября
Расписание пригородного поезда сообщением Казань — Кукмор изменится с 17 ноября. График движения электрички меняется из-за работ по модернизации инфраструктуры на перегоне Арск — Корса, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«По измененному расписанию пригородный поезд №6420 Казань — Кукмор будет ходить до 30 ноября», — отметили в пресс-службе.
Так, до станции Куркачи поезд будет следовать по действующему расписанию, а далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. Стоянка на станции Арск увеличится на 15 минут. В Кукмор электричка прибудет на 22 минуты позже — в 9.16.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»