Расписание электрички из Казани в Кукмор изменится с 17 ноября

Расписание пригородного поезда сообщением Казань — Кукмор изменится с 17 ноября. График движения электрички меняется из-за работ по модернизации инфраструктуры на перегоне Арск — Корса, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«По измененному расписанию пригородный поезд №6420 Казань — Кукмор будет ходить до 30 ноября», — отметили в пресс-службе.

Так, до станции Куркачи поезд будет следовать по действующему расписанию, а далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. Стоянка на станции Арск увеличится на 15 минут. В Кукмор электричка прибудет на 22 минуты позже — в 9.16.