Расписание электрички из Канаша в Казань изменится на несколько дней в октябре

Расписание пригородного поезда сообщением Канаш – Казань изменится с 4 по 8 октября. Электричка будет отправляться и прибывать позже, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Порядок курсирования пригородного поезда №6102 изменится в связи с проведением ремонтных работ на участке Балахониха – 408 км», – отметили в пресс-службе.

Со станции Канаш поезд отправится в 8.37 – на 15 минут позже. Изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. Электричка прибудет на станцию Казань также позже на 15 минут – в 11.32.