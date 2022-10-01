news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
1 октября 2022  04:00

Расписание электрички из Канаша в Казань изменится на несколько дней в октябре

news_top_970_100

Расписание пригородного поезда сообщением Канаш – Казань изменится с 4 по 8 октября. Электричка будет отправляться и прибывать позже, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Порядок курсирования пригородного поезда №6102 изменится в связи с проведением ремонтных работ на участке Балахониха – 408 км», – отметили в пресс-службе.

Со станции Канаш поезд отправится в 8.37 – на 15 минут позже. Изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. Электричка прибудет на станцию Казань также позже на 15 минут – в 11.32.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100