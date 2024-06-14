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Расписание электричек Закамской зоны Татарстана изменится в июне и июле
Из-за ремонта на перегоне Никашновка — Круглое Поле изменится расписание движения пригородных поездов Закамской зоны Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Так, 17, 18, 19, 24, 25, 26 июня и 1, 2, 3 июля выводится из расписания поезд №6771 Набережные Челны — Светлое Озеро. А электричка №6675/6676 Ижевск — Нижнекамск будет ходить сообщением Ижевск — Набережные Челны. Она отправится в 8.22 и прибудет в 11.10.
В эти же дни поезд №6677/6678 Нижнекамск — Ижевск будет следовать сообщением Набережные Челны — Ижевск. Отправление запланировано на 13.33, прибытие — на 18.03.
Электричка №6749/6750 Ижевск — Нижнекамск будет курсировать сообщением Ижевск — Набережные Челны. Ее отправление назначено на 16.48, прибытие — на 19.26.
Кроме того, 17, 18, 19, 24, 25, 26 июня и 1, 2, 3, 4 июля поезд №6755/6756 Ижевск — Нижнекамск будет ходить сообщением Ижевск — Набережные Челны. Он отправится в 4.20 и прибудет в 7.01.
Электропоезд №6757/6758 Нижнекамск — Ижевск будет следовать сообщением Набережные Челны — Ижевск. Он будет выезжать в 17.41 и прибывать в 22.26.
Выводится из расписания 18, 19, 20, 25, 26, 27 июня и 2, 3, 4 июля поезд №6772 Светлое Озеро — Набережные Челны. А поезд №6751/6752 Нижнекамск — Ижевск будет курсировать сообщением Набережные Челны — Ижевск. Он отправится в 7.14 и прибудет в 12.24.
В пресс-службе уточнили, что в расписании указано местное время.
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