Расписание электричек Закамской зоны Татарстана изменится в июне и июле

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из-за ремонта на перегоне Никашновка — Круглое Поле изменится расписание движения пригородных поездов Закамской зоны Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Так, 17, 18, 19, 24, 25, 26 июня и 1, 2, 3 июля выводится из расписания поезд №6771 Набережные Челны — Светлое Озеро. А электричка №6675/6676 Ижевск — Нижнекамск будет ходить сообщением Ижевск — Набережные Челны. Она отправится в 8.22 и прибудет в 11.10.

В эти же дни поезд №6677/6678 Нижнекамск — Ижевск будет следовать сообщением Набережные Челны — Ижевск. Отправление запланировано на 13.33, прибытие — на 18.03.

Электричка №6749/6750 Ижевск — Нижнекамск будет курсировать сообщением Ижевск — Набережные Челны. Ее отправление назначено на 16.48, прибытие — на 19.26.

Кроме того, 17, 18, 19, 24, 25, 26 июня и 1, 2, 3, 4 июля поезд №6755/6756 Ижевск — Нижнекамск будет ходить сообщением Ижевск — Набережные Челны. Он отправится в 4.20 и прибудет в 7.01.

Электропоезд №6757/6758 Нижнекамск — Ижевск будет следовать сообщением Набережные Челны — Ижевск. Он будет выезжать в 17.41 и прибывать в 22.26.

Выводится из расписания 18, 19, 20, 25, 26, 27 июня и 2, 3, 4 июля поезд №6772 Светлое Озеро — Набережные Челны. А поезд №6751/6752 Нижнекамск — Ижевск будет курсировать сообщением Набережные Челны — Ижевск. Он отправится в 7.14 и прибудет в 12.24.

В пресс-службе уточнили, что в расписании указано местное время.