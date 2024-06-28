Расписание электричек из Волжска изменят ради Казанского порохового завода

Казанский пороховой завод расширяет штат сотрудников и до конца года планирует трудоустроить примерно 500 человек. Для удобства заводчан руководство обратилось к Пригородной пассажирской компании «Содружество» с просьбой оптимизировать расписание электричек, идущих из Волжска через Зеленодольск и Юдино в Казань.

«Изначально мы развозили людей вахтовыми автобусами. Однако штат у нас увеличивается, поэтому теперь необходимо осуществлять перевозку в более удобном, доступном формате, чтобы в том числе не зависеть от пробок», — пояснила руководитель управления кадровой политики предприятия Татьяна Михайлова.

Первая рабочая смена на Казанском пороховом заводе ежедневно начинается в 7.00. Однако электричка убывает из Волжска в 5.44 и прибывает на станцию в столице Татарстана только около 7.12. При этом рабочим еще нужно добраться до предприятия. Неудобная ситуация складывается и вечером: рабочая смена заканчивается в 19.00, а поезд уезжает из города уже в 18.52.

В АО «Содружество» решили поддержать заводчан и изменить расписание начиная с 8 июля. Теперь поезд станет отъезжать из начального пункта в 4.54 и уже в 6.11 прибывать на станцию «Восстание-Пассажирская». У рабочих будет около 50 минут, чтобы добраться до предприятия. Вечером же время отбытия тоже сдвинули на час — на 20.05.

Татьяна Михайлова также уточнила, что на заводе сейчас продумывают дальнейшую логистику — как людям добираться от станции до работы. Она не исключила того, что предприятие организует вахтовые автобусы в этом направлении.

«О решении с переносом электричек мы уже сообщили другим предприятиям. Новое расписание будет удобно и для них тоже, в том числе для „Элекона” и Казанского вертолетного завода. Только у нас сейчас вахтовыми автобусами ездит около 80 человек. Кроме того, люди передвигаются из этих направлений на собственном транспорте тоже», — заключила руководитель управления кадровой политики порохового завода.