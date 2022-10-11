Расписание электричек из Казани в Свияжск и Канаш изменится на 18 дней

Расписание двух пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, изменится на период с 14 по 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Изменения связаны с проведением ремонтных работ на участке Зеленый Дол — Свияжск», — пояснили в пресс-службе.

В частности, электричка №6309 сообщением Казань — Свияжск будет отправляться в 21.25 — на 35 минут позже. Поезд прибудет на станцию Свияжск в 22.40 — позднее на 35 минут.

Поезд №6734 сообщением Канаш — Казань до станции Свияжск будет ходить по действующему расписанию. Он приедет в Казань позже на шесть минут — в 22.34.