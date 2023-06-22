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Общество 22 июня 2023 22:03

Расписание электричек из Казани в Кизнер изменится с 29 июня

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Расписание пригородных поездов сообщением Казань – Кизнер изменится с 29 июня, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Электричка №6924 со станции Казань отправится в 5.12 и прибудет в Кизнер в 9.19 – на девять минут раньше.

В расписании указано местное время, уточнили в ведомстве.

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