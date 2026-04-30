Расписание двух пригородных поездов в Татарстане изменится 4 и 7 мая

Расписание двух пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, изменится в мае по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Поезд №6384 сообщением Йошкар-Ола – Казань 4 и 7 мая до станции Зеленый Дол будет ходить по действующему расписанию, а далее – по измененному. В столицу Татарстана электричка прибудет в 20.52.

Поезд №7024 сообщением Канаш – Казань 4 и 7 мая до станции Тюрлема будет следовать по действующему расписанию, далее – по измененному. Прибытие на станцию Казань назначено на 22.07.