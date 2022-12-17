Расписание двух пригородных поездов в Татарстане изменится 21 декабря

Порядок движения двух пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, изменится на один день — 21 декабря, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Расписание пригородных поездов изменится по техническим причинам», — пояснили в пресс-службе компании.

Так, электричка №6923 сообщением Кизнер — Казань отправится в 9.39 и прибудет в столицу Татарстана в 11.52.

Поезд №6751/6752 Нижнекамск — Ижевск отправится в 6.05 и прибудет на станцию в столице Удмуртии в 12.25.