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Транспорт
17 декабря 2022  08:06

Расписание двух пригородных поездов в Татарстане изменится 21 декабря

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Порядок движения двух пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, изменится на один день — 21 декабря, сообщает пресс-служба компании «Содружество». 

«Расписание пригородных поездов изменится по техническим причинам», — пояснили в пресс-службе компании.

Так, электричка №6923 сообщением Кизнер — Казань отправится в 9.39 и прибудет в столицу Татарстана в 11.52.

Поезд №6751/6752 Нижнекамск — Ижевск отправится в 6.05 и прибудет на станцию в столице Удмуртии в 12.25.

#изменение расписания электричек
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