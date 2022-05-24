news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
24 мая 2022  22:40

Расписание движения пригородного поезда Бурундуки — Албаба изменится в июне

news_top_970_100

Расписание движения пригородного поезда сообщением Бурундуки — Албаба изменится с 2 июня, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Для улучшения качества обслуживания пассажиров изменится порядок курсирования поезда №6372», — отметили в пресс-службе.

Со станции Бурундуки электричка отправится на 17 минут раньше — в 7.15. Затем поезд проедет станции Бюрганы (7.30–7.31) и Буа (7.45–8.00). А далее проследует по действующему расписанию. Прибытие на станцию Албаба назначено на 10.04.

#изменение расписания электричек
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100