Расписание движения пригородного поезда Бурундуки — Албаба изменится в июне

Расписание движения пригородного поезда сообщением Бурундуки — Албаба изменится с 2 июня, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Для улучшения качества обслуживания пассажиров изменится порядок курсирования поезда №6372», — отметили в пресс-службе.

Со станции Бурундуки электричка отправится на 17 минут раньше — в 7.15. Затем поезд проедет станции Бюрганы (7.30–7.31) и Буа (7.45–8.00). А далее проследует по действующему расписанию. Прибытие на станцию Албаба назначено на 10.04.