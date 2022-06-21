Расписание движения электричек Свияжск — Казань и Казань — Паратск изменится с 4 июля

Расписание движения пригородных поездов сообщением Свияжск — Казань и Казань — Паратск изменится с 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба компания «Содружество».

«В связи с назначением дополнительного поезда дальнего следования изменится порядок следования двух пригородных поездов», — отметили в пресс-службе.

Так, поезд №6004 отправится со станции Свияжск в 13.31 — на 14 минут раньше. Изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. В Казань поезд прибудет в 14.55.

Электричка №6321 из Казани отправится в 5.45 — на четыре минуты раньше, а прибудет в Паратск в 7.00. Изменения в расписании касаются всех остановок по ходу движения.