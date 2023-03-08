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Расписание движения электричек Казань — Аэропорт изменится с 14 марта
Расписание движения пригородных поездов сообщением Казань — Аэропорт — Казань изменится с 14 марта, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Электричка №6721 со станции Аэропорт будет отправляться в 7.24, или на 40 минут раньше, она прибудет в Казань в 7.58.
Поезд №6708 со станции Казань отправится в 16.45 — позже на 1 час 15 минут. В аэропорт он приедет в 17.14.
Пригородный поезд №6709 сообщением Аэропорт — Казань будет выезжать на десять минут позже — в 17.25. На станции Казань он окажется в 17.54.
Электричка №6725 сообщением Аэропорт — Казань начнет ходить на три минуты позже — в 16.43. Прибытие на станцию Казань запланировано в 17.16.
Кроме того, изменится порядок курсирования поезда №6437 Арск — Казань. До станции Ометьево он будет следовать действующим расписанием, далее проедет станции Метро Аметьево (17.45–17.46) и Вахитово (17.53–17.56). В Казани он будет в 18.02 — на шесть минут позже.
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