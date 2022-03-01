Расписание движения электричек из Казани в Кизнер, Шемордан и Кукмор изменится с 1 марта

Расписание движения пригородных поездов Кизнер – Казань, Шемордан – Казань и Казань – Кукмор изменится с 1 марта, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«С 1 по 11 марта по техническим причинам изменится порядок курсирования пригородного поезда №6925 сообщением Кизнер – Казань», – отметили в пресс-службе.

Так, электричка из Кизнера отправится в 20.30 и прибудет в Казань в 22.32.

Кроме того, с 2 по 12 марта изменится порядок следования поезда №6401 сообщением Шемордан – Казань. Он отправится в 4.18 и прибудет в 6.36.

По измененному расписанию также будет курсировать электричка №6420 сообщением Казань – Кукмор, которая отправится в 6.04 и прибудет в 8.57.