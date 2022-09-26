Расписание движения 23 пригородных поездов в Татарстане изменится 28 сентября

Расписание движения 23 пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, изменится 28 сентября, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«На один день в связи с проведением ремонтных работ на станции Казань-1 изменится порядок движения пригородных поездов сообщением Казань-1 — Аэропорт — Казань-1. Начальной и конечной станцией их маршрута будет станция Вахитово», — отметили в пресс-службе.

В частности, меняется расписание следующих электричек:

поезд №6701 отправится со станции Аэропорт в 6.35 и прибудет на станцию Вахитово в 6.57;

поезд №6703 отправится со станции Аэропорт в 8.25, прибудет на станцию Вахитово в 8.47;

поезд №6705 отправится со станции Аэропорт в 11.30, прибудет на станцию Вахитово в 11.52;

поезд № 6707 отправится со станции Аэропорт в 13.45, прибудет на станцию Вахитово в 14.09;

поезд №6709 отправится со станции Аэропорт в 17.15, прибудет на станцию Вахитово в 17.37;

поезд №6711 отправится со станции Аэропорт в 18.54, прибудет на станцию Вахитово в 19.17.

поезд №6702 отправится со станции Вахитово в 7.40, прибудет на станцию Аэропорт в 8.03;

поезд №6704 отправится со станции Вахитово в 9.30, прибудет на станцию Аэропорт в 9.53;

поезд №6706 отправится со станции Вахитово в 12.30, прибудет на станцию Аэропорт в 12.53;

поезд №6708 отправится со станции Вахитово в 14.50, прибудет на станцию Аэропорт в 15.13;

поезд №6710 отправится со станции Вахитово в 18.15, прибудет на станцию Аэропорт в 18.38;

поезд №6712 отправится со станции Вахитово в 19.51, прибудет на станцию Аэропорт в 20.14.

Кроме того, сократится маршрут следования пригородных поездов сообщением Казань-1 — Арск — Казань-1. Начальной и конечной остановкой этих электричек будет станция Ометьево. В частности, поезд №6403 отправится из Арска в 5.33 и будет на станции Ометьево в 6.57. Электричка №6404 отъедет от станции Ометьево в 8.11, прибудет в Арск в 9.36.

Изменится также порядок движения девяти пригородных поездов. Электричка №6421 сообщением Сосновка — Казань до станции Вахитово проследует по действующему расписанию. На станции Вахитово она будет в 7.18 – 7.32, а приедет в Казань в 7.38 — на семь минут позже.

Поезд №6422 Казань — Сосновка поедет со станции Казань в 8.15, или на 21 минуту позже, прибудет на станцию Сосновка в 11.36 — на 12 минут позже. Электричка №6429 Сосновка — Казань до станции Вахитово будет ходить по действующему расписанию, а в Казань приедет в 19.53 — на девять минут позже. Поезд №6402 отправится со станции Казань в 7.23, на пять минут позже, и прибудет в Бирюли в 8.22.

Электричка №6405 Арск — Казань до станции Вахитово поедет по действующему расписанию. На станции Вахитово будет в 8.19–8.30, а в Казань приедет в 8.40 — на 12 минут позже.

Поезд №6408 отправится из Казани в 17.35, или на девять минут позже, прибудет в Арск в 19.12. Электричка №6410 со станции Казань проследует в 21.35, на 21 минуту позже, а в Арске будет в 23.13. Поезд №6432 со станции Казань отправится на час раньше — в 10.20, в Арск приедет в 11.57.

Электричка №6437 Арск — Казань до станции Ометьево поедет по действующему расписанию. На этой станции будет в 17.38–17.50. Затем поезд проедет станции Метро Аметьево (17.52–17.53), Вахитово (17.58–17.59) и прибудет в Казань в 18.05 — на девять минут позже.