Расписание четырех электричек в Татарстане изменится с 5 февраля

Расписание четырех пригородных поездов в Татарстане изменится с 5 февраля. Электрички курсируют в Закамской зоне республики, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Так, с 5 февраля по техническим причинам поезд №6771 будет отправляться со станции Набережные Челны в 18.06 – на 21 минуту позже. Прибудет на станцию Светлое Озеро в 19.37 – на 16 минут позже.

Кроме того, с 10 февраля электричка №6772 будет отправляться со станции Светлое Озеро и следовать до станции Круглое Поле по действующему расписанию, а далее – по измененному. Прибытие на станцию Набережные Челны запланировано в 6.42, или на минуту раньше.

Поезд №6751/6752 сообщением Нижнекамск – Ижевск с 10 февраля будет отправляться и ходить до станции Никашновка по действующему расписанию. На станции Круглое Поле он будет в 6.38 – 6.39, на минуту раньше, в Набережных Челнах – 6.52–7.14. Далее вновь проследует по действующему расписанию.

Также с 10 февраля электричка №6765/6766 Набережные Челны – Бугульма начнет отправляться на минуту раньше – в 6.54. Далее поезд будет курсировать по действующему расписанию.