«Расписался на стене Рейхстага, был в бою с Девятаевым»: история ветерана войны из Казани

Александр Малов ушел на фронт в 1943 году, когда ему было 17 лет. Отучился на танкиста, участвовал в шести крупных боевых операциях в годы Великой Отечественной войны и дошел до Берлина. После войны он построил блестящую карьеру и стал автором 15 книг.





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Брат героически погиб при прорыве блокады Ленинграда»

Александр Михайлович Малов родился 2 октября 1926 года в в селе Молькеево Кайбицкого района. В семье Маловых было семеро детей. Когда началась Великая Отечественная война, первым призвали старшего брата. Отца не стали мобилизовать по состоянию здоровья.

«Брат мой был 1911 года рождения. Он только вернулся из армии, и тут же началась война, ему пришла повестка. Повоевал, а потом, после ранения вернулся домой, работал учителем. Потом его повторно мобилизовали и в 1943 году мы получили сообщение, что он героически погиб при прорыве блокады Ленинграда», – рассказал Александр Михайлович.

Александр Михайлович поделился, что долгие годы искал могилу брата. В конце концов он выяснил, что захоронен брат был в Псковской области в деревне Лепки. Александр Михайлович съездил туда и добился, чтобы на памятнике павшим воинам дописали имя его брата.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я сражался и с немцми, и с бандеровцами, и с власовцами»

Его самого на войну призвали через три дня после того, как ему исполнилось 17 лет.

«По Конституции Советского Союза призывали в 19 лет, но, поскольку в первые дни войны в киевском котле погибли и были взяты в плен сразу три миллиона человек, начали призывать и 18-летних, а потом и 17-летних», – вспоминает он.

К моменту мобилизации юный Александр уже имел опыт работы трактористом и хорошо разбирался в технике, поэтому и было решено обучить его на танкиста. Полгода он провел в Рязанском танковом училище, а затем его отправили на фронт, в 57-е отделение тяжелого танкового полка 3-й гвардейской танковой армии генерала Рыбалко. За свой боевой опыт юноша принял участие в шести крупных военных операциях Первого Украинского фронта – освобождал Украину, Польшу, Германию, Чехословакию, дошел до Берлина.

«В составе этого полка я прошел Львовско-Сандомирскую операцию – все, выдохлись, оттянули нас на пополнение, и оттянули намеренно в гнездо бандеровцев в один из населенных пунктов Львовской области. Я сражался и с бандеровцами, и с власовцами, помимо немцев», – вспоминает Александр Михайлович.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Знакомство с Михаилом Девятаевым

В бою он получил ранение – произошло это на Сандомирском плацдарме. Тогда же он познакомился с легендарным летчиком, Героем Советского Союза Михаилом Девятаевым.

«К тому времени в полку оставалось только четыре танка, силы фашистов превосходили. Мы с Михаилом Петровичем оба пострадали именно на Сандомирском плацдарме. Немцы получили подкрепление из Румынии и Германии, и поднажали на нас. И мы побежали – ну что, четыре танка только! На помощь нам прислали штурмовиков Ил-2, а на прикрытие – истребителей. Вот там Девятаев был сбит и пленен. А я пострадал на земле», – вспоминает он.

Юный боец был отправлен в госпиталь, а после выздоровления снова оказался в строю.

«К 24 апреля наш полк зашел в Берлин с юго-запада. По пути взяли в плен около 60 тысяч немцев, еще 20 тысяч уничтожили. И вот зашли в город. Танкистам воевать в уличных боях очень трудно – фашисты же готовились к встрече с нами. В уличной канализации, подвальных помещениях, на крышах стояли стрелки и били по нам фаустпатронами – они до 50 метров доставали и могли пробить 10-сантиметровую броню», – вспоминает Александр Михайлович.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы узнали о том, что наши победили, в горах Чехии»

Несмотря на все усилия противника, Рейхстаг был взят. Советские солдаты оставили на его стенах свои автографы. Через много лет, вернувшись туда, ветеран нашел надпись, которую оставил еще юным бойцом – он написал свою фамилию, собственной рукой увековечив память о себе. В день, когда была объявлена Победа, полк Малова уже был в Праге, из Берлина они выдвинулись еще 2 мая.

«Мы узнали о том, что наши победили в Рудных горах. Чехи восстали против немцев – они же были у них в оккупации, обратились к союзникам за помощью, потому что там была миллионная группировка немецкая: и танки, и самолеты, и артиллерия. А у восставших какое оружие? Ну стрелковое, в лучшем случае, минометы, может быть, где-то были. Мы без отдыха после 2 мая начали двигаться из Берлина в Прагу, и с 8-го на 9-е остановились во взорванном туннеле Рудных гор. Чистить это было невозможно, нужно было искать обходные пути. А там гора такая, которую не объедешь нигде. Но мы нашли способ: пушки назад, взяли самого лучшего механика-водителя и решили спускаться вниз, минуя дороги. По лесу – крутой спуск, а решились потому, что танк идет, давит реликтовые сосны, они придерживают танк. За ним все остальные танки прошли», – вспоминает Александр Михайлович.

Еще с вечера 8 мая, пока полк ждал решения командования, прошел слух, что война кончилась, рассказывает ветеран.

«Бдительный командир сказал: “Отставить, что за демобилизующее сообщение распространяете?” А потом пошли в штабную машину в хвост колонны нашего полка. Там у них рация, связь – говорят, да, на самом деле подписали капитуляцию», – рассказывает ветеран.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я проехал по местам боев, везде возложил цветы, постоял перед памятниками»

Когда закончилась война, Александр Малов остался в рядах Советской Армии на территории Германии.

«Немцы – законопослушный народ. Они ни одного захоронения советского солдата не тронули после войны», – вспоминает Александр Михайлович.

Вернувшись к мирной жизни, Александр Михайлович стал заведующим орготделом в райкоме комсомола. Через год – вторым секретарем райкома партии. А затем ушел в журналистику – много лет проработал пресс-секретарем в Комитете ветеранов войны.

В одной из своих книг он собрал воспоминания участников войны из Татарстана, в другой – описал свое путешествие по местам сражений.

«Я проехал по местам боев, везде возложил цветы, постоял перед памятниками, кладбищами, где захоронены наши бойцы, сложившие голову и в Берлине, и под Берлином, и во всей Восточной Германии. Мне дали машину, и я за три дня объездил все пути, где мы прошли с боями. Но я начал путешествие в обратном направлении, потому что воевать я начал с Западной Укрины, а там, когда я поехал, уже подняли голову бандеровцы и началась охота на журналистов. Я только с третьей попытки, минуя бандеровские места, попал в Берлин», – поделился Александр Михайлович.

Фото: © «Татар-информ»

За участие в Великой Отечественной войне Александр Малов был награжден орденом Славы, медалями «За взятие Берлина», «За отвагу», «За победу над Германией» и «За освобождение Праги». А потом еще получил орден Великой Отечественной войны I степени. Александр Михайлович женился, воспитал двоих сыновей и дочь, сейчас он уже дедушка шести внуков и одного правнука.

В этом году Александр Михайлович отметит свое 99-летие.