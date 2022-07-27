«Раскупают моментально»: KazanExpress запустил благотворительный проект «Вещи со смыслом»

Маркетплейс KazanExpress начал сотрудничать с благотворительными фондами: на площадке теперь продаются товары от фондов и социальных предприятий. Со дня старта проекта у магазинов некоммерческих организаций уже более 200 заказов.

«Идея проекта „Вещи со смыслом“ появилась внутри компании. Мы реализуем акцию на основе нашей логистики: благотворительные фонды и социальные предприятия размещают на KazanExpress свои магазины, пользователи покупают товары, мы их доставляем», — рассказал сооснователь и генеральный директор KazanExpress Линар Хуснуллин.

Он отметил, что благотворительные фонды размещены на особых условиях — у них нет комиссии. «Мы ничего не зарабатываем на проекте, а все деньги от продажи товаров пойдут на помощь подопечным некоммерческих организаций. Если мы можем кому-то помочь, то с радостью помогаем», — сказал он.

«Товары начали раскупать моментально: с 19 июля, дня запуска проекта, уже более 200 заказов из магазинов фондов! На сайте мы сделали подборку „Вещи со смыслом“, в которой можно найти все товары. Получаем отклик не только в виде покупок — наши подписчики оставляют добрые отзывы об акции, приятно понимать, что неравнодушных людей все-таки много», — добавил Хуснуллин.

Это не первый подобный проект KazanExpress: компания проводила акции в пользу приютов для бездомных животных, собирала наборы для женщин вместе с кризисным центром «Фатима», помогает Приволжскому регистру доноров костного мозга привлекать потенциальных доноров.

«В первую очередь мы будем поддерживать то, что делаем сейчас: наши проекты — не одноразовая история. После акций в поддержку приютов для животных сотрудники KazanExpress ездили в эти приюты помогать, гулять с собаками, привозили корм. Проект с Приволжским регистром доноров костного мозга — тоже не на один день, потому что потребность в донорах в России просто огромная. В планах есть поддержка локального бизнеса, мероприятия в малых городах. Проекты в нашей команде часто рождаются спонтанно, а мы открыты к новым классным идеям», — подчеркнул собеседник «Татар-информа».

Пока на сайте и в приложении представлены семь магазинов: инклюзивные мастерские «Простые вещи» и особенные мануфактуры «Бережки» из Санкт-Петербурга, диаконический центр «Прикосновение» из Оренбурга, благотворительный фонд «Дети Марии» из Москвы, социальный проект «Связь» и приют для животных «Зоозабота» из Татарстана. Список планируют пополнять, присоединиться к проекту некоммерческие организации могут через специальный чат в мессенджере Telegram: сотрудники компании проверят документы и примут решение, а в дальнейшем помогут на всех этапах сотрудничества.

Основатель и СЕО «Связи» Вадим Шитов рассказал, что на площадке проект продает специальную коллекцию мерча. Деньги с продаж, по его словам, будут направлены в пять казанских фондов.

«Такие проекты надо распространять на другие маркетплейсы, даже если там будет 3, 5 или 10 проданных товаров — это абсолютная помощь от маркетплейса. Мы не испытываем от этого никаких потерь. На мой взгляд, это абсолютно полезная инициатива, и мне радостно, что не только мы одни присоединились к этому проекту», — отметил Шитов.

Руководитель и основатель приюта для животных «Зоозабота» Майя Кренгель также отметила важность акции.

«Когда нас пригласили поучаствовать в проекте, мы с радостью согласились и представили на площадке свои изделия — значки на деревянной основе. Нам стало приятно, что мы сможем порадовать людей и у них появятся наши значки. Также приятным бонусом стало то, что средства от продажи товаров пойдут на помощь животным в приюте», — сказала Кренгель.

Товары из подборки «Вещи со смыслом» можно заказать в 119 городах России — там, где есть пункты выдачи KazanExpress. Посылки доставят за один день, а деньги от покупок отправят на счета фондов.