Раскрываемость преступлений в Татарстане в прошлом году снизилась до 45%

Показатели раскрываемости преступлений в Татарстане в прошлом году снизились до 45,6%, в то время как среднеокружной показатель составил 54,3%, а средний по России – 52,5 %. Об этом на заседании коллегии прокуратуры РТ сообщил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин.

«Низок уровень раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. Малоэффективна работа правоохранительных органов по выявлению преступлений, предусмотренных статьей "Легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем"», – отметил спикер.

По его словам, в текущем году в республике на учет постановлено лишь 9 таких преступлений, тогда как по округу их число составило 220, по России – 923.