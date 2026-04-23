«Раскрыть уникальный потенциал места»: в Казани начали работу над концепцией зооботсада

В Казани приступили к разработке концепции обновления исторического зооботанического сада. Об этом сообщила директор учреждения Асия Гиззатуллина на международной конференции ParkSeason Expo, прошедшей 22 апреля в Москве.

Инициатором и идеологом преобразований выступила компания «Агна групп». Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Зооботанический сад находится в ведении исполнительного комитета Казани. Обновление также соответствует федеральной повестке, обозначенной вице-премьером Дмитрием Чернышенко: «Ботанические сады – территории развития научно-познавательного туризма».

Разработка концепции ведется «Агна групп» совместно с архитектурным бюро Wowhaus под кураторством Института развития городов Татарстана и мэрии Казани. Перед началом проектирования команда проведет комплексное исследование всей исторической территории. Ключевая задача – сохранить аутентичный облик сада, одновременно создав современную и комфортную среду для посетителей и животных.

Проект будет реализован с опорой на принципы соучаствующего проектирования. Для обратной связи с жителями запущен специальный канал – zoobotsad@institute.tatar. Команда приглашает к диалогу горожан, экспертов и профессиональное сообщество: каждое обращение будет рассмотрено и может повлиять на итоговую концепцию.

Зооботанический сад расположен вдоль Ботанической протоки, соединяющей набережные озер Нижний и Средний Кабан. В перспективе предусмотрено развитие пешеходного променада, создание пирсов и благоустройство территории с сохранением ее ботанической ценности.

«Большая совместная работа по обновлению исторической территории Зооботсада. Это комплексный проект, цель которого – не просто реставрация, а полное переосмысление всей территории. Поэтапная реализация позволит раскрыть уникальный потенциал этого места как для жителей и гостей Казани, так и для его удивительных обитателей», – отметила директор Института развития городов Татарстана Наиля Нагуманова.

По словам Асии Гиззатуллиной, текущий сезон станет для территории особенным. «Лето в зооботсаду будет насыщенное – сфокусируемся на разговоре с горожанами, учеными и профессиональными сообществами. Проведем открытые дискуссии и экскурсии по территории. Отдельно займемся спецпроектами, которые сохранят историческую память этого места».

Итоговая концепция обновления Казанского зооботанического сада будет представлена в конце лета 2026 года. Актуальная информация о проекте будет публиковаться на официальных ресурсах учреждения.

Казанский зооботсад – пространство, объединяющее функции зоопарка и ботанического сада. Его история начинается 8 декабря 1806 года, когда профессор Казанского университета Карл Фукс основал первый ботанический сад площадью 2,25 гектара. Со временем он превратился в научно-просветительский центр, где изучаются и сохраняются различные виды растений и животных. Сегодня зооботсад является памятником культурного наследия регионального значения: охранное обязательство, подписанное в 2011 году, распространяется на историческую оранжерею, участки открытого грунта и здание кружка юннатов – дом Фукса, входящий в исторический ансамбль города.