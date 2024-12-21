Раскол труппы и колотая тарелка на премьере в Тинчуринском

В казанском театре имени Тинчурина показали премьеру спектакля «Один шаг до мечты», основанного на реальных событиях 1921 года. О лучших моментах и недостатках постановки – в репортаже-рецензии культурного обозревателя «Татар-информа».





Спектакль-посвящение классику татарской сцены Кариму Тинчурину создали в театре, который носит его имя

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спектакль-посвящение классику татарской сцены Кариму Тинчурину создали в театре, который носит его имя. Премьера постановки «Один шаг до мечты» прошла вечером 18 декабря.

Автор пьесы Рустем Галиуллин взял за основу реальный исторический факт 1921 года. Оказавшаяся в Оренбурге после окончания театральных курсов группа артистов срочно отправляется в Ташкент, спасаясь от голода и эпидемии тифа. В дороге Тинчурин (Артем Пискунов) пишет пьесу «Один шаг до мечты», чтобы поддержать соратников и поднять их моральный дух во время пути. Вдобавок ночью актерский вагончик отсоединяют от состава и он долгое время стоит посреди степей в ожидании поезда.

Один из артистов, Мифтах (Рустем Гайзуллин), заболевает тифом, и измученная и деморализованная труппа раскалывается надвое – кто-то остается с болеющим товарищем, а кто-то решает идти пешком до ближайшей станции. В перипетиях сюжета обнажаются истинные намерения и характеры, находится место для милосердия и прощения во имя великой цели — развития татарского театра.

Постановка Туфана Имамутдинова с ведущими артистами Тинчуринского – знаковое событие в истории татарского театра и дань памяти драматургу и его соратникам Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Несомненно, постановка Туфана Имамутдинова с ведущими артистами Тинчуринского – знаковое событие в истории татарского театра и дань памяти драматургу и его соратникам. Тема, поднятая в спектакле, важна для осознания трудностей становления татарского драматического искусства.

Одним из достоинств спектакля стало оригинальное музыкальное оформление от свежеизбранного председателя Союза композиторов РТ Ильяса Камала с лейтмотивом татарской плясовой мелодии под баян, стилизованной под танго. Заслуживает внимания и работа художника-постановщика Лилии Имамутдиновой – ее лаконичная декорация трансформируется то в спальные места вагона, то в его внешнюю стену, то в шкафы для театральных костюмов. Художник по костюмам Алия Гайнуллина умело воссоздала стиль одежды 20-х годов прошлого века.

Само повествование начинается с довольно затянутого и громоздкого эпизода, когда воодушевленные герои отправляются в путь и «забалтывают» внимание зрителя в однообразной мизансцене, словно режиссеру-постановщику не хватило времени на продумывание смысловых акцентов и более выпуклого экспонирования характеров. Посаженный темпоритм в какой-то мере вытягивают дальнейшие режиссерские находки в виде отыгранных в ритме татарского танго баек, рассказываемых персонажами в поезде: как Мифтах хочет найти себе в Ташкенте жену, похожую на его маму, или как костюмерша Гульсум (Сакина Минханова) пришла в театр, потому что была помолвлена с артистом Хамитом (Рамиль Минханов), и однажды разыграла артистов во время спектакля, подсунув в балиш большой камень.

Трагические эпизоды в спектакле решены в духе бразильских мелодрам, изобилуют рефлексией и излишним пафосом, когда артисты на сцене эмоционируют больше, чем аудитория Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Движение сценического круга под гудок паровоза служит переходом между сценами и создает иллюзию движения поезда. Изящно выстроена сцена спектакля на перроне, решенная через отраженное действие – реакцию артисток, наблюдающих за игрой коллег. Гэг с догоняющими поезд артистами, заработавшими пирожки, также вызывает живую реакцию зала. Но трагические эпизоды в спектакле решены в духе бразильских мелодрам, изобилуют рефлексией и излишним пафосом, когда артисты на сцене эмоционируют больше, чем аудитория.

Финал спектакля с символическим возведением Карима Тинчурина на пьедестал, становящийся фоном для титров о спасении татарских артистов и расстреле Тинчурина в 1938 году, никого не оставляет равнодушным. «Карим Тинчурин похоронен в братской могиле вместе со своими зрителями», — гласят последние титры.

Финал спектакля с символическим возведением Карима Тинчурина на пьедестал, становящийся фоном для титров о спасении татарских артистов и расстреле Тинчурина в 1938 году, никого не оставляет равнодушным Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первый день премьеры спектакля «Один шаг до мечты» запомнится еще одним событием. Народный артист РСФСР Равиль Шарафеев во время поклона актеров поднялся на сцену и преподнес тинчуринцам символический дар — артефакт, принадлежавший самому Тинчурину.

«Я поздравляю артистов и театр с премьерой. Этот театр создан корифеями через большие испытания. Нашему поколению было проще, мы и в самолеты садились, и в поезда, нас не высаживали. Спасибо вам за то, что вы наполнили этот спектакль, я тоже очень растроган, Карим абый», — сказал Равиль Шагапович, обращаясь к Артему Пискунову, утиравшему слезы.

Шарафеев рассказал, как они с супругой Раушанией многие годы дружили с вдовой классика, поддерживали ее. «Как-то Захида ханум решила подарить мне китайскую вазу. Она была очень красивая. А я смотрю, рядом стоит тарелка с отбитым краем. Я ей сказал, чтобы вазу она оставила себе, потому что она подойдет кому угодно, и попросил подарить мне эту тарелку. Понятно было, что после смерти вдовы ее просто выкинут, а мне она очень дорога. Захида апа сказала, что Карим абый купил ее именно в таком колотом виде. Этот скол я попросил аккуратно подпилить, чтобы тарелка могла стоять [на ребре]. Так она у нас и стояла. А когда я услышал, что состоится премьера спектакля, посвященного Кариму Тинчурину, я решил преподнести ее в дар музею театра. Она у меня простояла дольше, чем у Карима абый», — добавил знаменитый актер театра Камала.

Премьерные показы спектакля пройдут 19 и 27 декабря, а также 8 и 23 января 2025 года.