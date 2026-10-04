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Происшествия 4 октября 2026 16:34

Раскалившийся электрообогреватель стал причиной пожара и гибели мужчины в РТ

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60-летний мужчина погиб на пожаре в Альметьевске. Его тело нашли пожарные в однокомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажки на улице Ризы Фахретдина, где горел натяжной потолок.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, площадь пожара составила всего два квадратных метра. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В комнате, где горел натяжной потолок, был обнаружен электрический масляный радиатор, включенный в сеть с терморегулятором на максимуме. Электрообогреватель был опрокинут на бок, линолеум под ним выгорел. По одной из версий, на нем могли сушить одежду, что категорически запрещено.

#на пожаре погиб мужчина
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