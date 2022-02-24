Расих Сагитов: «Казань находится в одном списке с глобальными городами мира»

Как борьба за наследие помогает Татарстану привлекать туристов со всего мира, почему российскую систему МСУ считают одной из лучших и появится ли в РТ новый объект ЮНЕСКО – об этом в проекте «12 этаж» главреду ИА «Татар-информ» Ринату Билалову рассказал генсек Евразийского отделения организации «Объединенные Города и Местные Власти» Расих Сагитов.

Расих Сагитов: «Именно муниципальный уровень является первичным при работе ООН с населением мира»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Было противодействие западных коллег, давление со стороны европейцев и американцев»

— Расих Кадимович, Евразийское региональное отделение Всемирной организации «Объединенные Города и Местные Власти» (ОГМВ) впервые заработало именно здесь, в Казани, еще в 2004 году. А в прошлом году мэр Казани Ильсур Метшин возглавил ОГМВ. Как эти факторы повлияли на работу организации? Какую роль в ней играет Татарстан, имеющий большой опыт работы с международными организациями?

— Вся эта работа помогает в узнаваемости Татарстана и Казани на мировом уровне. Это очень важный фактор современного мира: чем больше о вас знают, тем выше шансы на успешное развитие и дальнейшее процветание. Это и инвестиции, и приток туристов, и другие положительные моменты. Кроме того, такое участие региона и города в работе международных организаций повышают политический вес страны в целом.

«Впервые российский человек возглавил такую масштабную международную структуру, как ОГМВ. И это произошло в достаточно непростое с политической точки зрения время» Фото: официальный сайт мэрии Казани kzn.ru

Переоценить значение данных факторов сложно. Впервые российский человек возглавил такую масштабную международную структуру, как ОГМВ. И это произошло в достаточно непростое с политической точки зрения время. Было и противодействие западных коллег, и давление со стороны европейцев и американцев. Очевидно, они преследуют какие-то свои интересы. Несмотря на это, нам удалось преодолеть все трудности. Мы мобилизовали другую часть мирового сообщества, местных властей, и они нас поддерживают.

В то же время нам еще предстоит подготовка к предстоящему Всемирному конгрессу ОГМВ, который состоится в Южной Корее в октябре текущего года. Там будут приняты важные решения по дальнейшему развитию мирового муниципального движения на предстоящие три года. Мы долго и упорно шли к этому моменту, преодолевая препятствия. Уверен, что Евразийская делегация как единая сила будет существенно влиять на принятие решений. При этом мировое муниципальное движение будет работать с учетом российских и евразийских интересов.

В рамках этого мероприятия также пройдут выборы нового руководящего состава всемирной организации ОГМВ. Мы приложим все усилия, чтобы евразийские и российские муниципальные лидеры заняли в новом руководстве высшие посты. Это будет показателем эффективности нашей работы, а также проявлением «мягкой силы» России.

«Мы адаптировались и перешли в гибридный режим: совмещаем онлайн-заседания и “живые” встречи, когда это возможно» Фото: официальный сайт мэрии Казани kzn.ru

— Какая работа сейчас идет в преддверии этого важного осеннего события?

— Ведется масштабная работа, выходящая за рамки и нашей республики, и страны. Например, у Ильсура Раисовича работает секретариат в Барселоне, как у президента всемирной организации. Одновременно у Евразийского отделения ОГМВ работает секретариат в Казани, работой которого занимаюсь я. Все мы работаем над подготовкой октябрьского конгресса в Южной Корее, в рамках которого и состоятся выборы. Мы активизировали взаимодействие с представителями разных стран по всему миру, которым предстоит отдать свои голоса за кандидатов.

Здесь нужно учитывать, что Евразийское отделение ОГМВ далеко не самое большое по численности населения. Ведь есть Азиатско-Тихоокеанский регион, где проживает половина всего земного шара.

— Как пандемия повлияла на вашу работу за последние два года?

— Фактор пандемии усложняет работу. Раньше все наши мероприятия проходили в очном формате, проводились живые встречи на площадках по всему миру. Сейчас это стало делать труднее, но мы адаптировались и перешли в гибридный режим: совмещаем онлайн-заседания и «живые» встречи, когда это возможно.

По поводу пандемии могу сказать одно — да, ограничения и запреты неприятные, неудобные, они усложняют нам жизнь. Но благодаря этим мерам мы в итоге преодолеем коронавирус и перевернем эту страницу в истории человечества.

«Мы отстаиваем интересы муниципалитетов, в том числе на площадке самой ООН, чьим партнером мы являемся» Фото: euroasia-uclg.ru

«Организация ОГМВ — это аналог ООН для муниципалитетов»

— Организация ОГМВ уже многие годы тесно сотрудничает с ООН, в частности по программе развития населенных пунктов «ООН-Хабитат». Какие преимущества дает данная программа и что из этого опыта используется в Казани?

— Нужно отметить, что ООН представляет мировое сообщество. А значит, эта организация может говорить от имени мирового сообщества, при этом ее учредителями являются страны. В свою очередь, организация ОГМВ — это аналог ООН, но применительно к муниципалитетам. Мы отстаиваем интересы муниципалитетов, в том числе на площадке самой ООН, чьим партнером мы являемся.

В 2019 году Метшин возглавил UNACLA и представляет перед Генеральным секретарем ООН все муниципальные власти мира Фото: официальный сайт мэрии Казани kzn.ru

Дважды в год проводится встреча, когда Генсек ООН слушает доклады мэров городов мира. Почему это важно? Потому, что именно муниципальный уровень является первичным при работе ООН с населением мира. И программа «ООН-Хабитат» является курирующей структурой для связи с жителями населенных пунктов.

Также в этой работе участвует консультативный комитет ООН, UNACLA, его членом с 2007 года является Ильсур Раисович. В 2019 году он возглавил этот комитет и представляет перед генеральным секретарем ООН все муниципальные власти мира. То есть условно он является «главным мэром» планеты. Это очень важно, ведь ранее данный пост занимали мэры Барселоны, Парижа, Стамбула, Йоханнесбурга. И сейчас их место заняла Казань. Мы находимся в одном списке с глобальными городами мира.



Про фейки в сети: «Мы встретились с людьми, чтобы развенчать мифы о нашей работе»

— Некоторое время назад в соцсетях появились фейковые ролики, которые связывали ОГМВ с «мировым правительством». Как вы реагируете на такие вбросы и какие выводы сделали из этой ситуации?

— Вместе с представителями мэрии Казани мы встретились с данными активистами, чтобы объяснить им реальную суть нашей работы и развеять мифы. Честно говоря, мы не ожидали, что станем объектом травли со стороны хейтеров. Мы просто не заслуживаем такой ненависти.

С другой стороны, даже такой негативный опыт повышает нашу узнаваемость среди населения. Теперь осталось понять, как эту ситуацию обернуть во благо. Разумеется, мы попытались донести до людей, что их теории заговора — полная нелепость. Организация ОГМВ не имеет никакого отношения к «мировому правительству», «чипизации» населения и прочим теориям.

«Организация ОГМВ не имеет никакого отношения к “мировому правительству”, “чипизации” населения и прочим теориям» Фото: официальный сайт мэрии Казани kzn.ru

О работе местного самоуправления: «Мы не должны заниматься слепым копированием чужого опыта»

— Одним из направлений вашей работы в ОГМВ является усиление органов местного самоуправления, адаптация трендов глобализации на муниципальном уровне. Как оцениваете роль МСУ в Татарстане? Эффективен ли местный уровень самоуправления в республике по международным меркам? Нужно ли Татарстану менять действующую структуру местного самоуправления?

— По моему мнению, существующая в нашей стране система МСУ достаточно эффективна. Мы мониторим ситуацию с местными самоуправлением по странам и четко фиксируем: российская система МСУ дает больше демократии и свободы на муниципальном уровне, чем во многих других государствах.

«Западная система местного самоуправления – хорошая и эффективная. Но в России этот опыт можно применять только с учетом адаптации под местные реалии, менталитет местных жителей» Фото: euroasia-uclg.ru

И в Татарстане местное самоуправление также развито на очень достойном, высоком уровне. Сейчас действующая система МСУ в России будет меняться в соответствии с новым законодательством. Пока сложно оценить, насколько удачной она будет в итоге, — мы будем следить за этим, фиксировать все важные моменты. Не исключено, что она окажется еще более удачной и эффективной.

— В продолжение темы местного самоуправления. Мировые стандарты местного самоуправления разработаны на основе опыта западных стран в этом направлении. На ваш взгляд, применим ли в России западный опыт местного самоуправления, с учетом огромных территорий нашей страны?

— Если говорить в целом, то западная система местного самоуправления — хорошая и эффективная. Но в России этот опыт можно применять только с учетом адаптации под местные реалии, менталитет местных жителей. Мы не должны заниматься слепым копированием чужого опыта, без учета особенностей исторического развития нашей страны и республики.

«Еще с конца 1990-х годов была форсирована работа по взаимодействию Казани с ЮНЕСКО. Это было необходимо для повышения узнаваемости города на международном уровне» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«На сессии ЮНЕСКО в Казани покажем, как “по-взрослому” работать с сохранением мирового наследия»

— Ваша организация тесно сотрудничает с ЮНЕСКО на протяжении многих лет. Какое влияние это взаимодействие оказало на Татарстан и его столицу?

— Еще с конца 1990-х годов была форсирована работа по взаимодействию Казани с ЮНЕСКО. Это было необходимо для повышения узнаваемости города на международном уровне, создания соответствующего имиджа одного из исторических центров мира. И в 2001 году Казань вступила в Организацию городов всемирного наследия.

Все эти усилия принесли свои дивиденды для Казани. Выросла ее популярность и узнаваемость, сюда начали приезжать иностранные туристы. На казанских площадках стали проводить масштабные конференции с участием мировых экспертов и ученых.

— Предстоящим летом Казань станет местом проведения 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Что это значит для города и республики в целом? Какие практические шаги и решения это событие влечет за собой?

— Это важное мировое мероприятие, его проведение не доверят кому попало. Ожидается, что сюда прибудет 4-5 тыс. гостей и участников. Мы намерены использовать эту площадку для приглашения представителей множества зарубежных городов, чтобы они увидели здесь, как нужно «по-взрослому» вести работу по сохранению всемирного культурного наследия. То есть мы хотим поделиться накопленным республикой обширным опытом в этом направлении.

«Возможно, появится и четвертый объект ЮНЕСКО, речь про комплекс астрономических обсерваторий имени Энгельгардта» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Ведь Татарстан единственный в России регион, имеющий сразу три объекта ЮНЕСКО на своей территории. Возможно, появится и четвертый объект, речь про комплекс астрономических обсерваторий имени Энгельгардта. Там уже ведется соответствующая работа, сейчас все зависит от международных экспертов. Во многом прогресс в этом направлении стал возможен благодаря неустанной активности Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева. В свое время он возглавил эту тему и благодаря своему авторитету помог достичь этих грандиозных результатов.

О Десятилетии родных языков ЮНЕСКО: «Владение несколькими языками сегодня — это критерий профессионализма»

— Какие еще важные направления работы вы ведете в настоящее время?

— Один из таких моментов связан с языками. Вопросу сохранения и развития языков мы придаем особе значение, поскольку являемся международной организацией. В период с 2022 по 2031 год проходит Десятилетие родных языков ЮНЕСКО, и мы активно участвуем в этой теме.

Все совещания в прошлом году мы проводили в многоязычном формате: одно на русском, другое на татарском, третье — на английском. Это важно, ведь навыки общения и сохранения языка невозможно получить без постоянной практики живого разговора.

«Все совещания в прошлом году мы проводили в многоязычном формате: одно на русском, другое на татарском, третье – на английском» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Понятно, что язык международного общения сегодня — английский. Но мы не выделяем какой-то один язык как особенный. Например, на татарском языке мы также проводим множество совещаний, чтобы была практическая поддержка языка. Делаем это в силу своих возможностей, придавая значение одному из государственных языков Татарстана.

Вообще, работая в международной структуре, просто необходимо знать сразу несколько языков. Освоение мультилингвальности на сегодняшний день — это один из критериев профессионализма.

— Спасибо за интервью!