Рашит Низамов: «Тот, кто побывал в нашем кампусе, на 85-90% будет нашим абитуриентом»

Рашит Низамов прошел в КГАСУ весь путь – от ассистента до профессора и ректора

Общественными пространствами в Казани никого не удивишь. Парки, скверы, набережные стали привычными местами отдыха горожан. Они удобны, красивы, креативно оформлены, многофункциональны, наполнены различными идеями и активностями по замыслу архитекторов, их создающих. И, казалось бы, мы все их знаем. Тем удивительнее обнаруживать новые зоны в самых неожиданных местах. Например, в вузах.

Студенты Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ), например, прогулкам по городу предпочитают прогулки по родному университету – и, поверьте, там есть где прогуляться, на что посмотреть и чему удивиться! Все локации университета наполнены смыслом. Все мелкие разрозненные лаборатории, проектные центры и мастерские здесь превращены в научно-образовательные центры международного уровня, в которых даже просто находиться приятно. Ну и кроме приятностей внешних здесь, естественно, реализуется практико-ориентированное инженерное образование по лекалам строительного бизнеса, опирающееся на научные школы университета.

– Сегодня у нас работают научно-образовательные центры по всем направлениям подготовки: прочностные расчеты, архитектура, дизайн, дорожные технологии и материалы, системы жизнеобеспечения в строительстве... – говорит Рашит Низамов, ректор КГАСУ. – Всего девятнадцать центров.

Мэр Казани Ильсур Метшин во время визита в один из центров – «Основы» – сказал: «Молодцы, очень впечатлен! На моих глазах за эти годы [произошел] очень серьезный рост. Конечно, радует, что продолжаете лучшие традиции нашей Казанской архитектурной школы, но и не стоите на месте, показываете такое количество побед, все-таки соревновательность – она всегда полезна: видеть, как мы на фоне таких же вузов в стране и на фоне таких же молодых, креативных начинающих архитекторов».

Отличный студент получается из качественного абитуриента

– Рашит Курбангалиевич, вы ведь сами выпускник этого вуза...

– Да, и прошел тут весь путь, от ассистента до профессора и ректора...

– Тогда вы должны знать: что сегодня нужно, чтобы подготовить отличного современного строителя или архитектора?

– У нас очень высокий уровень. Средний балл ЕГЭ на бюджет – 75, на внебюджет – 68. Есть и стобалльники, и олимпиадники. Важный момент: к нам активно идут учиться на платную форму. Мы в этом году приняли на первый курс 600 человек на бюджетные места и 300 – на платные. Еще более интересная картина в магистратуре: 150 человек приняты на бюджет, 250 – на внебюджет. И это в условиях, когда наших бакалавров приглашают в магистратуру в другие вузы учиться бесплатно!

– Чем удается привлекать «качественных» абитуриентов?

– Очень важно, что у нас сегодня есть кампус международного уровня. Мы еще в 2008 году вместе с Иреком Энваровичем Файзуллиным (ныне министром строительства и ЖКХ России, а тогда он был председателем нашего попечительского совета) решили, что университету необходим такой кампус. У нас ведь уже для этого все было: расположенные на одной территории учебные корпуса, лаборатории, общежития...

Но при этом университет представлял собой проходной двор – в прямом и переносном смысле. Люди с улицы Чехова переходили на улицу Калинина через нашу территорию. Двор был забит машинами – громкая музыка, курение... Обшарпанные стены учебных корпусов тоже вызывали сомнение, что здесь учатся архитекторы и строители. Во многом благодаря Универсиаде-2013 нам удалось замкнуть периметр кампуса, построить новый спорткомплекс, привести в порядок фасады зданий, создать дизайнерские интерьеры. Уже в этом году через наш кампус прошли три с половиной тысячи школьников, в том числе из районов республики. Приезжают к нам на экскурсии. А если человек побывал в этом кампусе, на 85-90% он будет нашим абитуриентом. Потому что в таких условиях, какие мы создали, просто приятно находиться. У нас студенты засыпают с мыслью: ура, завтра снова идти учиться!

Поощряем инициативность

– Научные школы, практико-ориентированное образование – все это требует грамотных кадров. А КГАСУ может здесь конкурировать со столичными вузами?

– Нам удалось сохранить наши научные школы, маститых преподавателей и ученых. В КГАСУ очень хорошая материаловедческая школа, сильные прочнисты-конструкторы, дорожники, дизайнеры, архитектурная школа. Стараемся их поддерживать, хотим, чтобы туда приходили молодые кадры. Мы не можем платить преподавателям больше, чем в других вузах, но мы создали им отличные условия для работы. Кампус международного уровня, вот эти центры, студентов набираем сильных... Поощряем инициативность преподавателей. Тем более что я сам прошел путь от ассистента до профессора, знаю, чем дышит преподаватель, как его мотивировать, знаком практически со всем коллективом.

В концепции развития нашего университета важной целью было формирование кампуса международного уровня с решением задач инфраструктурного развития и создания современной научно-образовательной среды.

Как на болоте построить стадион мирового уровня

– Практико-ориентированное образование предполагает тесные контакты с работодателями...

– Мы дружим с производственниками, промышленниками, строителями. Наши научные разработки у них востребованы. Причем не так, как иногда говорят: «Мы создадим вот это и через пятнадцать лет покажем, как оно здорово работает!» Нет, наши разработки востребованы уже сегодня! На проектах НИОКР мы зарабатываем 100 млн рублей в год. Так что наши ученые получают больше меня.

И это сложные проекты: те, где другие не могут решить задачу, где очень высока степень ответственности. Скажем, наша «Ак Барс Арена». Ведь это мы в свое время давали заключение, что на этой болотистой местности можно построить стадион. Представляете уровень ответственности? А когда в 2015 году там был чемпионат мира по плаванию, на футбольном поле расположились бассейны и их требовалось закрыть от дождя. Мы предложили консольные конструкции, и это оказалось рабочей схемой, причем в четыре раза более экономичной, чем те балки и конструкции, которые до этого предлагали.

Еще пример: рядом с нашим университетом находится бывшая Шамовская больница. Когда там была реконструкция, по нашим расчетам пересадили это здание на новый фундамент и в метре от него вырыли 30-метровой глубины парковку. Если бы мы что-то неправильно сделали, здание бы просто съехало вниз. Вот такие проекты выполняют специалисты КГАСУ. Проекты, за которые часто другие не берутся.

Так что да, мы тесно сотрудничаем с производственниками. К тому же в республике реализуется много мегапроектов федерального уровня – взять хотя бы строительство трассы М12, где наши специалисты тоже поучаствовали. И студенты университета имеют возможность принимать в таких проектах участие, получая практико-ориентированное образование. Конечно, в итоге они у нас востребованы на рынке труда.

Наш кампус и наши научно-образовательные центры всегда получали самую высокую оценку гостей, которые у нас часто бывают. Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов неоднократно отмечал нашу серьезную лабораторную базу. Недавно у нас побывал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и отметил, что ему очень понравились центры КГАСУ, что опыт их создания необходимо масштабировать на работу других университетов.

Климат и интенсивные нагрузки против дорог

– Кстати, об М12. Плохие российские дороги – это, можно сказать, всенародный мем. Можем ли мы когда-нибудь, в том числе с помощью вашего вуза, решить проблему дорог в нашей стране?

– Мы очень много работаем в этом направлении. По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова исследовали, например, природу колейности – почему колеи на дорогах образуются. Да, есть традиционные выпады в сторону дорожников – вот они асфальт в воду кладут, где-то недокладывают, чего-то перекладывают... На самом деле, дорожный бизнес очень высокоорганизованный. Там современная техника, современные материалы и технологии. Можно заработать просто на объемах, без всяких нарушений. Но, к сожалению, наш климат, продолжающийся высокий рост скоростей, интенсивности движения разрушают трассы. Дороги – это ведь живая субстанция. Вот как рубашка изнашивается, как резина на машине, так и дороги. Приходится ремонтировать.

В связи с этим часто рассматривают применение бетонов, но у них свои плюсы, минусы. Сегодня наш вуз по поручению Раиса Татарстана решает еще и задачу по созданию конструктивных схем для сельских подъездных дорог. Если в деревне пять человек живет, строить туда классическую дорогу – лишняя роскошь. Но можно строить дороги на основе местных укрепленных и модифицированных материалов. Это ресурс для возможной экономии и это сегодня тренд, и в этом направлении мы работаем. Сегодня в республике есть порядка тридцати участков в разных районах, где идет такая работа.

Чтобы подготовить высококлассных специалистов, надо, во-первых, принять качественных абитуриентов.

Не хуже Гарварда

– Казанские студенты-архитекторы часто выигрывают на различных международных конкурсах. Были среди их проектов те, которые вас лично чем-то поразили?

– Я вам расскажу, как я вообще поменял свое отношение к архитекторам. Я учился на инженерной специальности. Ездили мы в военные лагеря. И там архитекторы все время занимались легким трудом – что-то красили, мазали... А мы в это время копали окопы. И не очень мне после этого, конечно, архитекторы были симпатичны. А лет пятнадцать назад, когда я уже был ректором, мы трансформировали нашу столовую. Денег было мало, но наши архитекторы и дизайнеры нашли какое-то колористическое решение для стен, сменили абажуры, повесили какие-то лампочки... И вдруг столовая заиграла! Вот с того копеечного проекта мое отношение к архитектуре и дизайну стало меняться.

У нас очень успешно работает архитектурно-проектный центр супругов Резеды и Ильнара Ахтямовых. Их действительно знают во всем мире, и даже в нынешнее время наших ребят приглашают на конкурсы и в Японию, и в США, и они там выигрывают. Недавно, например, Ксения Крепкогорская и Данил Назаров получили первую премию в области архитектуры индустрии гостеприимства в Нью-Йорке за проект создания кемпингов с общественной инфраструктурой на кровлях торговых центров, Мария Световидова стала победителем международного конкурса от компании Nisshin Kogyo (Япония) с участием около 400 профессиональных архитекторов со всего мира.

А на Шестой Лиссабонской триеннале архитектуры, где оценивали качество работы студенческих архитектурных бюро, мы вошли в число шести лучших архитектурных школ мира наряду с Гарвардской (США) и Bartlett School (Англия).

– В одном из интервью вы говорили, что КГАСУ по поручению Минстроя России разрабатывает некие федеральные стандарты. Любопытно было бы узнать, что это за стандарты?

– Помните, в Советском Союзе были ГОСТы и СНИПы? Сейчас нормативная база меняется. Есть Росстандарт России – самый главный нормотворческий орган. По его поручению Минстрой работает над новыми стандартами. Представители министерства приезжали к нам в университет, увидели нашу базу, узнали о нашей работе. Нужно сказать, что у посетивших нас производственников, руководителей появляется желание быть нашими партнерами, а у абитуриентов — учиться в нашем университете!

Да, мы сегодня разрабатываем некоторые российские стандарты – по ускоренным методам прогнозирования надежности и долговечности изделий и конструкций, по производству современных цементов, а также по разработке новых композиционных материалов для аддитивных технологий в строительстве (с использованием 3D-принтеров) и др.

Научно-образовательные центры – это площадки, где реализуется практико-ориентированное инженерное образование по лекалам строительного бизнеса на базе научных школ нашего университета.

19 научно-образовательных центров КГАСУ:

«Прочность» – расчет, проектирование и испытания различных сложных строительных конструкций;

«ВFFT.space» – подготовка архитекторов по специальной авторской программе супругов Ильнара и Резеды Ахтямовых;

«Системы» – расчет и проектирование инженерных систем жизнеобеспечения в строительстве;

«Технологии» – создание новых материалов и технологий для строительного комплекса;

«Дороги» – новые дорожные технологии и материалы;

«Цифровые дороги» – ТИМ – технологии строительства и эксплуатации дорог;

«15» – информационно-образовательное пространство;

«Цифра» – технологии информационного моделирования в строительстве;

«Городское планирование» – территориально-пространственное развитие городов;

«Архитектор» – современное архитектурное проектирование;

«Дизайн» – дизайн архитектурной среды, графический дизайн, дизайн интерьера, ландшафтный дизайн;

«ДАШКА» – детская архитектурная школа, центр развития архитектурно-дизайнерских компетенций детей и школьников, 3500 обучающихся;

«Архфизика» – исследование и проектирование параметров среды жизнедеятельности человека;

«Наследие» – архитектурная реставрация и сохранение исторических объектов;

«Основы» – состоит из центров «Геотехника» и «Строительство» – исследования различных типов оснований и грунтов и конструктивных решений зданий;

«Механика» – исследование разрушения различных видов материалов;

«Свет» – искусственное и естественное освещение помещений, интерьерное и фасадное освещение зданий;

«Девелопмент» – решение экономических и управленческих задач на всех стадиях жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта;

«Потоки» – расчет и проектирование инженерных систем жизнеобеспечения в строительстве.

Как вырастить министра из студента

– Студенты сегодня такие же замечательные, как и в мои времена. Патриотичные, дружелюбные, умные. Просто они сегодня немножко больше индивидуалисты. Например, они могут жить в одной комнате в общежитии и отдельно питаться. В наше время это было нереально. Если мы жарили картошку, то ели ее всем этажом.

– Самый успешный из выпускников КГАСУ – пожалуй, уже упоминавшийся нами министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. А могут ли вырасти министры из сегодняшних студентов?

– Почему нет? Должно быть просто сочетание определенных качеств в человеке. На первом месте – желание и умение системно трудиться, ставить цели и добиваться их. Прикладывать для этого много усилий: физических, интеллектуальных, эмоциональных. Я студентам на своем примере об этом всегда рассказываю. Вот я же стал доктором наук, профессором, ректором. В пятьдесят пять лет начал английский язык учить. Поставил задачу и иду к ней. Главное – уметь трудиться.

– Вы, говорят, еще и свой канал в Телеграме ведете?

– Да, там почти две с половиной тысячи подписчиков. Веду действительно сам, очень оперативно, рассказываю обо всех мероприятиях, на которых бываю, будь то студенческий концерт или футбольный матч. В университете, конечно, шутят, что, мол, это очень удобно – всегда знать, где находится ректор. Но еще к ректору можно всегда обратиться, если есть какие-то проблемы, я всегда открыт и доступен.

К нам едут за опытом:

→ вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин;

→ директор Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Марина Липецкая;

→ ректоры и представители вузов:

Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета;

Российского университета транспорта;

Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета;

Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета;

Тебризского университета исламского искусства (Иран);

вузов МООСАО, УМО.

→ руководители компаний: «СИБУР», КАМАЗ; «Северсталь», «Газпромнефть – Битумные материалы»;

→ девелоперских и строительных компаний: «ЖИК города Казани», «Грань», «Ак Таш», «Бриз», СМУ-88, «Унистрой», «Сувар-Казань», «Спецзастройщик ТСИ»;

→ производители строительных материалов, изделий и конструкций: «Кнауф», «Сен-Гобен», «Ак Барс Металл», «Казанские стальные профили», Казанский ДСК;

→ дорожно-строительные предприятия и организации: СК «Автодор», ФАУ «РОСДОРНИИ», «Татавтодор», «Татдорпроект», ООО «АСТЕХ Индастриз» (Санкт-Петербург);

→ разработчики программного обеспечения для территориального транспортного планирования: SIMETRA (Санкт-Петербург), «ТрансНет» (Москва);

→ производители светодиодного освещения: ТД «Ферекс», «Ледел» и др.

Евгения Чеснокова, журнал «Татарстан»

Фото: protatarstan.ru