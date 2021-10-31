Расим Низамов: «Никогда не гнался за популярностью»
Народный артист Татарстана Расим Низамов в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал о народном признании, музыкальной карьере сына, секретах долгой счастливой супружеской жизни.
Пандемия сильно ударила по шоу-бизнесу, сейчас артистам сложно собирать залы, устраивать концерты…
Сейчас большая часть зрителя просто боится приходить в многолюдные места. Наш прошлый концерт мы дважды были вынуждены переносить. Билеты были проданы, но начался режим самоизоляции. Многие не стали ждать, сдали билеты. Но кто-то все же дождался. Купленные ими билеты были действительны, они пришли и посмотрели концерт.
Мы знаем, что популярным артиста делает сам зритель. Но многое зависит и от самого исполнителя. Как добиться признания публики?
Надо петь! В первую очередь у тебя должны быть песни, которые полюбит слушатель. Находишь свою аудиторию и создаешь песни, близкие ей, чтобы этот зритель их принял. Я с самого начала творческого пути исполняю песни в народном духе. Текст песни, ее мелодия должны друг другу соответствовать. У каждого артиста свой стиль, своя тематика. Думаю, что я нашел своего зрителя, на мои концерты приходят люди, которые уважают мое творчество и знают, какие песни я исполняю.
Вы довольны степенью популярности, которую имеете на сегодня?
Возможно, это уже даже не популярность… Популярным артист бывает в первые десять лет с начала творческого пути. Я уже 25 лет на сцене. Это – стабильность. Если я нашел себя, свою аудиторию, свой путь и до сих пор остаюсь на сцене, значит, я не сошел со сцены. Но у карьеры артиста бывают и моменты подъема, и некоторого спада. О себе я не хочу говорить, что популярный. Есть такие, что в свое время взлетели на самые вершины популярности, но их сейчас не видно. Сам я никогда не гнался за популярностью… Возможно, надо постоянно себя пиарить. Но если люди не любят твое творчество, какими-то пиар-ходами признания не добьешься. Если люди слушают твои песни, ходят на твои концерты – это и есть признание.
На вашем концерте в Казани выступал ваш сын Рузаль. Тоже хочет стать певцом?
Ему сейчас 23 года. В его возрасте я уже вплотную занимался творчеством, выступал, давал концерты. Это и были годы моей самой большой популярности. Сын окончил музыкальную школу, но связать жизнь со сферой культуры не захотел. Однако сейчас у него появилось желание петь, душа тянется к музыке. Пение он воспринимает как хобби. Хочет петь – я не против. Сам я его пению никак не учил. Его наставник – Мингол абый Галиев, сын берет уроки вокала у него. Младшему сыну 13 лет. Он пока не знает точно, кем станет в будущем.
Рузаль не думает жениться?
Наверное, есть девушки. Но жениться пока не думает. Говорит, что ему еще рано. Новое поколение немного другое. В его возрасте у меня уже был сын, а молодежь сейчас так рано не создает семью.
Какой вы отец? Строгий?
По-разному бывает. Бываю вспыльчивым, но быстро отхожу. Но на детей никогда кричал, не ругался. Чтобы наказывать ремнем – такого не было. Могу просто строго сказать, и по тону голоса они уже понимают.
Сколько лет вы уже вместе с супругой Энже?
В следующем году будет 25 лет, как мы поженились. Воспитываем двух сыновей.
Отношения с годами меняются?
Начинаешь уважать друг друга, больше понимать. Два человека полностью сливаются, становятся единым целым. Муж с женой должны восприниматься как один человек.
Но бывают и такие семьи, где супруги после 25 лет совместной жизни начинают спать в разных комнатах…
Нет, муж с женой не должны спать раздельно. Это уже не семья.
Вас узнают на улице?
Бывает, узнают. Даже молодые иногда подходят, здороваются. На прошлом концерте среди зрителей были и молодые пары. Мне это нравится, я очень рад. Татарская молодежь ходит на концерты, в театр. Радует, что молодежь родной язык не забывает, тянется к нашей национальной культуре, искусству. Пусть живет наш язык, пусть наша культура развивается – я этого хочу.
Автор: Алина Айдарова, intertat.tatar; перевод