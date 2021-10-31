Расим Низамов: «Никогда не гнался за популярностью»

Расим Низамов: «Думаю, что я нашел своего зрителя, на мои концерты приходят люди, которые уважают мое творчество и знают, какие песни я исполняю»

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Пандемия сильно ударила по шоу-бизнесу, сейчас артистам сложно собирать залы, устраивать концерты…

Сейчас большая часть зрителя просто боится приходить в многолюдные места. Наш прошлый концерт мы дважды были вынуждены переносить. Билеты были проданы, но начался режим самоизоляции. Многие не стали ждать, сдали билеты. Но кто-то все же дождался. Купленные ими билеты были действительны, они пришли и посмотрели концерт.

Мы знаем, что популярным артиста делает сам зритель. Но многое зависит и от самого исполнителя. Как добиться признания публики?

Надо петь! В первую очередь у тебя должны быть песни, которые полюбит слушатель. Находишь свою аудиторию и создаешь песни, близкие ей, чтобы этот зритель их принял. Я с самого начала творческого пути исполняю песни в народном духе. Текст песни, ее мелодия должны друг другу соответствовать. У каждого артиста свой стиль, своя тематика. Думаю, что я нашел своего зрителя, на мои концерты приходят люди, которые уважают мое творчество и знают, какие песни я исполняю.

Вы довольны степенью популярности, которую имеете на сегодня?

Возможно, это уже даже не популярность… Популярным артист бывает в первые десять лет с начала творческого пути. Я уже 25 лет на сцене. Это – стабильность. Если я нашел себя, свою аудиторию, свой путь и до сих пор остаюсь на сцене, значит, я не сошел со сцены. Но у карьеры артиста бывают и моменты подъема, и некоторого спада. О себе я не хочу говорить, что популярный. Есть такие, что в свое время взлетели на самые вершины популярности, но их сейчас не видно. Сам я никогда не гнался за популярностью… Возможно, надо постоянно себя пиарить. Но если люди не любят твое творчество, какими-то пиар-ходами признания не добьешься. Если люди слушают твои песни, ходят на твои концерты – это и есть признание.