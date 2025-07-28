Расим Баксиков встретился с детьми в палаточном лагере «Олимп»

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Герой России, депутат Государственного Совета РТ Расим Баксиков встретился с детьми, отдыхающими в палаточном лагере «Олимп» в Алексеевском районе. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

Во время общения ребята с интересом слушали рассказ о подвиге Расима Баксикова, узнали о его боевых буднях и легендарном танке «Алёша», который стал символом мужества. Однако самым важным для детей стало живое общение с человеком, чья жизнь служит примером отваги, патриотизма и силы духа.

Депутат обратился к молодому поколению с напутствиями, подчеркнув ценность знаний, так как они открывают любые возможности. Он отметил необходимость постоянного развития и работы над собой, а также подчеркнул, что целеустремленность и вера в собственные силы помогают преодолевать любые трудности.

Патриотическое воспитание соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».