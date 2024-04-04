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Общество 4 апреля 2024 17:07

Расим Баксиков в Доме Дружбы напомнил школьникам об уважении к конфессиям

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В гостях у Дома Дружбы народов Татарстана сегодня побывал Герой России Расим Баксиков. Об этом сообщает Информационный центр ДДНТ.

Фото: Информационный центр ДДНТ

Во время экскурсии Герой России попал на занятия по проекту для школьников «Уроки Дружбы и согласия». Данный проект реализуется на базе Дома Дружбы с 2016 года. За время его проведения о деятельности национально-культурных автономий Ассамблеи народов РТ, о народах, проживающих в республике и важности сохранения мира и согласия обществе, узнали более 40 тысяч школьников.

Расим Баксиков сделал памятное фото со школьниками, а также дал напутственные слова. Он отметил, что Россия – многонациональное и многоконфессиональное государство, в котором мирно проживают представители разных национальностей.

Фото: Информационный центр ДДНТ

«Мы должны жить в мире, согласии, уважении к конфессиям. Готовиться к будущим свершениям. Мы приняли страну от наших предков и передадим ее вам, — сказал Баксиков. – Стремитесь быть профессионалами, чтобы четко выполнять свою работу. От каждого из нас зависит благосостояние страны. Учитесь сейчас. Учитесь быть профессионалами своего дела».

Фото: Информационный центр ДДНТ

#Герой России #Дом дружбы народов Татарстана
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