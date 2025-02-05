Расим Баксиков снялся в документальном фильме о героях нашего времени

Расим Баксиков снялся в документальном фильме «Жить в полный голос». В картине он рассказывает о своем детстве, патриотизме, легендарном подвиге, за который получил звезду Героя и о работе в Казанском танковом училище.

«Обучение нового поколение офицерского состава – это работа на благо Родины, чтобы они на примере прошлого делали какие-то выводы и смотрели в будущее», – говорит он в одном из эпизодов.

В фильме снялись жители разных регионов, совершившие подвиги на СВО, преодолевая болезни и помогая другим людям. Это герои нового времени, каждый из которых имеет разную национальность и разные профессии, но всех их объединяет одно – стремление менять мир к лучшему.

Один из героев Ибрагим Ибрагимов. Он занимался кавказскими танцами, но в 17 лет в 2014 году стал жертвой теракта. Он лишился ноги, но не сдался. Он нашел себя в другом деле – выучился на техника-протезиста и открыл свои протезные мастерские. Теперь он ставит на ноги бойцов СВО.

Клинический психолог Мария Грекова тоже стала героиней фильма. Она занимается социализацией людей с ментальными особенностями. Женщина открыла ремесленные цеха и кафе, где работают ее подопечные.

Те, кто снялся в фильме – настоящий пример для тех, кто оказался в трудной ситуации. Они не выбирают легких путей, не боятся трудностей и не устают делать добро. Картина снята командой «Кавказ Сегодня» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.