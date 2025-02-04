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СВО 4 февраля 2025 13:41

Герой РФ Расим Баксиков: «Снимая атаки БПЛА, вы помогаете врагу»

Герой РФ Расим Баксиков: «Снимая атаки БПЛА, вы помогаете врагу»
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Депутат Государственной думы РТ и Герой России Расим Баксиков объяснил, почему нельзя фотографировать и выкладывать в Сеть моменты атак вражескими беспилотниками и места падения БПЛА.

«Противник в любом случае будет использовать всю эту информацию, чтобы нанести информационный удар по населению. Это давно известный человечеству прием информационной войны. Наш противник в этом искусстве довольно хорошо развит. Так они победили сирийскую армию недавно. Это яркий пример почему нельзя заниматься такими вещами», – рассказал «Татар-информу» Расим Баксиков.

Противник может использовать по-разному эти снимки, но уж точно не в нашу пользу, отметил Герой России.

«Надо понимать, что если ты публикуешь такую информацию в Сети, ты играешь на руку врагу. Надо ответственно к этому относиться. В нашем обществе должны быть думающие люди. Сейчас идет СВО и те, кто безответственно, просто из-за того, что хотят хайпануть, выкладывают такую информацию, подрывают общую тенденцию к Победе. Включите гражданскую ответственность, включайте мозги», – подчеркнул депутат.

#атака БПЛА #Расим Баксиков #Герой России
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