Расим Баксиков: Репутация мировых судей должна быть безупречной

Зампредседателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Расим Баксиков обратил внимание на высокую ответственность мировых судей при исполнении своих служебных обязанностей. Их репутация должна быть безупречной, заявил депутат на заседании комитета, чьи слова приводит пресс-служба парламента.

«Будьте, пожалуйста, внимательнее при рассмотрении дел, не только гражданских, но и особенно уголовных», – сказал Баксиков кандидатам в мировые судьи.

Комитет Госсовета рекомендовал избрать мировыми судьями сроком на три года Татьяну Якупову (судебный участок № 2 по Аксубаевскому судебному району РТ) и Юлию Багавиеву (судебный участок № 4 по Приволжскому судебному району Казани).

Избрать мировыми судьями без ограничения срока полномочий рекомендовано Рузию Исламову (судебный участок № 2 по Актанышскому судебному району РТ), Ленара Мулюкова (судебный участок № 1 по Алькеевскому судебному району РТ), Алмаза Ягфарова (судебный участок № 4 по Альметьевскому судебному району РТ), Марата Ибрагимова (судебный участок № 4 по Ново-Савиновскому судебному району Казани), Ильнара Камалиева (судебный участок № 1 по Новошешминскому судебному району РТ) и Айгуль Дильмиеву (судебный участок № 1 по Тукаевскому судебному району РТ).

При этом срок полномочий Рузии Исламовой, Ленара Мулюкова, Марата Ибрагимова, Ильнара Камалиева и Айгуль Дильмиевой, начинается со дня истечения предыдущего срока полномочий.