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Общество 9 мая 2024 09:38

Расим Баксиков рассказал Раису РТ об особенностях военной техники в парке Победы

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Герой России Расим Баксиков рассказал Раису РТ Рустаму Минниханову об особенностях военной техники в казанском парке Победы. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В экскурсии для участников возложения цветов к Вечному огню принял участие и Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. Так, Герой России рассказал первым лицам республики о легендарных Т-80 и БМП-1.

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