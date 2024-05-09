Расим Баксиков рассказал Раису РТ об особенностях военной техники в парке Победы

Герой России Расим Баксиков рассказал Раису РТ Рустаму Минниханову об особенностях военной техники в казанском парке Победы. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В экскурсии для участников возложения цветов к Вечному огню принял участие и Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. Так, Герой России рассказал первым лицам республики о легендарных Т-80 и БМП-1.